Vídeo: Mais de 700 raios são registrados em horas de tempestade no RS

Câmeras de uma estação meteorológica de Santa Maria (RS) registraram uma "tempestade de raios" na região.

O que aconteceu

As descargas elétricas foram gravadas durante um temporal na noite de ontem. A gravação é do Bate-Papo Astronômico e ocorreu no Distrito Tecnológico Industrial.

O evento começou por volta das 19h no horário de Brasília (22h no horário UTC) e se estendeu por mais de três horas.

Em um raio de 40 km, mais de 700 raios foram registrados pela estação meteorológica do projeto.

Na região, os ventos chegaram aos 89 km/h e mais de 50 milímetros de chuva foram registrados até a manhã de hoje.

Chuvas no RS

As chuvas que atingem o estado desde a noite da terça-feira (17) causaram alagamentos, quedas de árvore, falta de energia e uma morte.

O óbito ocorreu após o desmoronamento de uma marquise sobre um homem em Cachoeirinha.

Em Porto Alegre, pelo menos 20 bairros estão sem energia e mais de um milhão de pessoas estão sem água, informou o prefeito Sebastião Melo (MDB).

Um hospital de São Vicente do Sul foi destelhado e teve suspensão nos atendimentos.

Pelo menos quatro hospitais de Porto Alegre foram afetados por alagamentos e 20 leitos do SUS estão temporariamente inutilizáveis. A informação também é da prefeitura.