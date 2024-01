Taxa anual do CPI do Reino Unido acelera a 4% em dezembro e frustra expectativas

A inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido ganhou força no mês passado, contrariando as expectativas. Dados do ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país, mostram que a taxa anual do CPI britânico atingiu 4% em dezembro de 2023, ante 3,9% em novembro. O resultado de dezembro frustrou analistas consultados pela FactSet, que previam arrefecimento da taxa a 3,7%. Na comparação mensal, o CPI do Reino Unido subiu 0,4% em dezembro. Neste caso, o consenso da FactSet era de aumento de 0,2%. Já o núcleo do CPI britânico, que desconsidera preços de energia e alimentos, avançou 5,1% na comparação anual de dezembro, repetindo a variação de novembro.