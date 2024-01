Tarifa zero de ônibus aos domingos tem 460 mil embarques a mais no 1º mês

Do UOL, em São Paulo

Os ônibus de São Paulo receberam, em média, 460 mil embarques a mais no primeiro mês de tarifa zero aos domingos — aumento de 20% no total de viagens, segundo a SPTrans.

O que aconteceu

Os embarques se referem ao número de vezes que os passageiros utilizaram o ônibus naquele dia, incluindo as baldeações. A SPTrans não informou quantas pessoas únicas foram transportadas desde 17 de dezembro — quando o programa foi lançado. Isso quer dizer que uma mesma pessoa pode ter feito mais de uma ou duas viagens com tarifa zero.

Para chegar à media, o UOL somou o número de embarques dos primeiros domingos de tarifa zero e depois dividiu por cinco:

17.dez.23: 3,0 milhões de embarques 24.dez.23: 2,6 milhões de embarques 31.dez.23: 2,2 milhões de embarques 7.jan.24: 2,7 milhões de embarques 14.jan.24: 2,8 milhões de embarques

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anda de ônibus para lançar gratuidade Imagem: Reprodução/Instagram @prefeitoricardonunes

Para chegar à média de 20% de aumento, o UOL comparou com a média de embarques nos domingos de outubro. Naquele mês — ainda sem gratuidade — os ônibus registraram 2,2 milhões de embarques, segundo a SPTrans, responsável pelo transporte público. A empresa não considerou novembro em razão da gratuidade oferecida aos alunos que fizeram o Enem naquele mês.

Foram registrados 3 milhões de embarques no primeiro domingo da tarifa zero. Aquele 17 de dezembro foi o dia com mais embarques, enquanto os menores foram em 24 e 31 de dezembro, vésperas de feriado. Nos domingos seguintes, os embarques voltaram a crescer. A prefeitura espera que esses números aumentem após o período de férias.

Pré-candidato à reeleição, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse ao UOL considerar que o "Domingão Tarifa Zero está sendo um sucesso". Nunes assumiu a prefeitura após a morte de Bruno Covas em 2021.



Tínhamos uma ociosidade de 60% aos domingos e com a medida fazemos melhor uso dos recursos e possibilitamos que as pessoas mais pobres possam curtir a cidade, fazer do seu domingo um dia feliz.

Ricardo Nunes, prefeito e pré-candidato à reeleição

17.dez.2023 - Tarifa zero em São Paulo também será concedida em 25 de janeiro, aniversário de São Paulo Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

Natal e Ano Novo

Os dias de Natal (25.dez) e de Ano Novo (1º.jan) registraram aumento de 300 mil embarques em comparação com os mesmos feriados de 2022, celebrados no domingo. O Natal e o Ano Novo passados caíram em uma segunda-feira, mas a prefeitura concedeu tarifa zero nessas datas — assim como fará em 25 de janeiro (aniversário da cidade).

Natal

2022: 1,2 milhão de embarques, sem gratuidade

1,2 milhão de embarques, sem gratuidade 2023: 1,5 milhão de embarques, com tarifa zero

Ano Novo

2023: 1,1 milhão de embarques, sem gratuidade

1,1 milhão de embarques, sem gratuidade 2024: 1,4 milhão de embarques, com tarifa zero

A SPTrans não informou quanto dinheiro deixou de arrecadar nos primeiros cinco domingos do programa. Em nota, afirma que a estimativa é que, "ao longo do ano, deixem de ser arrecadados cerca de R$ 280 milhões com a tarifa dos domingos e dias de Natal, Ano Novo e Aniversário da Cidade". Nunes já havia calculado esse valor quando anunciou o programa.

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos afirmou que CPTM e Metrô não perderam passageiros no primeiro mês de tarifa zero. As companhias "registraram movimento normal de passageiros nos últimos cinco domingos (17, 24 e 31/12/23; 07 e 14/01/24)", diz em nota. O número de passageiros, porém, não foi divulgado.

Nas linhas de trem e metrô concedidas à iniciativa privada, houve estabilidade no número de passageiros transportados, mesmo com ônibus de graça. A comparação também é com o mês de outubro.

Na linha 4-Amarela, administrada pela Viaquatro, 972.299 "passageiros foram transportados" nos cinco domingos de outubro. Nos domingos de tarifa zero, a linha transportou 954.157 passageiros.

O mesmo ocorreu nas linhas 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda —sob concessão da Viaquatro:

Linha 5 sem tarifa zero: 812.771

812.771 Linha 5 com tarifa zero: 802.903

Linha 8 sem tarifa zero: 494.839

494.839 Linha 8 com tarifa zero: 499.326