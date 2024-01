Tales: Imóveis funcionais em Brasília já deveriam ter acabado

A reforma de R$ 950 mil na casa de um ministro paga pelo STJ mostra que não deveria mais haver imóveis funcionais em Brasília, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (17).

Essa questão de imóvel funcional em Brasília já deveria ter acabado há muito tempo.

O salário desses ministros dá para pagar o aluguel de um imóvel tranquilamente. Não precisa ser essas mansões monumentais. Não há necessidade disso tudo, até nos apartamentos de deputados. Tales Faria, colunista do UOL

Tales ressaltou que, pelo salário que recebem, parlamentares e ministros podem bancar custos de aluguel, livrando os cofres públicos dos gastos de manutenção dos imóveis funcionais.

O imóvel do deputado que vem para Brasília deveria ser do tamanho do quarto de um hotel, com mais uma sala para trabalhar, e não um imóvel de 250 m², 300 m² como são.

A última reforma que a Câmara fez nos apartamentos dos deputados custou cerca de R$ 700 mil em cada imóvel. Não dá mais para o Tesouro sustentar isso. O salário dessa gente paga tranquilamente o aluguel. Tales Faria, colunista do UOL

