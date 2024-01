Tales: Governo vai pagar 'preço eleitoral' por anular isenção a igrejas

O governo Lula (PT) vai "pagar um preço eleitoral" por anular, através da Receita Federal, a isenção de contribuições previdenciárias sobre remuneração de pastores e líderes religiosos, afirma o colunista do UOL Tales Faria, durante o UOL News desta quarta-feira (17).

A medida era da gestão de Jair Bolsonaro (PL) e livrou igrejas de dívidas milionárias.

O que o Bolsonaro fez? Ele deu uma canetada e assinou uma norma sem passar pelo Congresso liberando os pastores de pagar imposto, isso às vésperas da eleição. O que ele estava fazendo? Transformando os pastores em cabos eleitorais no Brasil inteiro. Tales Faria, colunista do UOL

Ele fez uma jogada eleitoral em que transformou pastores evangélicos em cabos eleitorais botando dinheiro público na mão deles. Porque na medida em que você isenta eles de pagamento de imposto, você está dando a eles dinheiro público. O governo agora está desfazendo isso e vai pagar um certo preço, porque esses pastores vão reclamar. Tales Faria, colunista do UOL

A decisão da Receita Federal foi publicada hoje no Diário Oficial da União e, na prática, obriga as igrejas a pagarem mais impostos com o objetivo de ajudar a aumentar a arrecadação. Porém, isso vai ter um preço eleitoral para o governo petista.

O governo vai pagar um preço eleitoral por isso. Mas se isso ajudar a melhorar os gastos públicos e resolver a conta do Tesouro, se isso ajudar, ajuda a economia a se refazer e a opinião ficar mais satisfeita, inclusive os próprios evangélicos. Tales Faria, colunista do UOL

Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado: os evangélicos não são dominados completamente por seus pastores. Os evangélicos são seres humanos com ideias próprias e diferenciadas, uns mais à esquerda e outros à direita, uns mais bondosos, outros menos. São seres como todos nós somos e um pastor não manda tanto nos outros evangélicos de suas igrejas como se eles fossem meras ovelhas. Isso tudo vai ter uma decantação ainda. Tales Faria, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: