Rinite e sinusite atacaram? Tomar banho quente até alivia, mas não resolve

Se você tem rinite ou sinusite, já deve ter recorrido a um banho quente para aliviar os sintomas. O banho quente não piora o problema, mas também não é a solução.

Qual o efeito do banho

O banho quente faz com que a mucosa nasal se retraia e, assim, parte das secreções retidas nas narinas acabam saindo com mais facilidade. Só não exagere muito na temperatura da água para não ressecar a pele e causar outros problemas, como coceiras e vermelhidões.

Deixe a água escorrer naturalmente no rosto por bastante tempo e, se quiser, assoe o nariz ao longo do processo. Além disso, o vapor causado pelo líquido quente também ajuda, e muito, durante as crises de rinite e sinusite. Neste caso, feche a janela do banheiro para concentrar mais os vapores. Mas fique atento para não sair do banheiro direto para outro ambiente muito frio, pois o choque térmico pode piorar os problemas.

Outras medidas

Mais importante do que a temperatura do chuveiro é a higienização diária do nariz. Isso deve ser feito com soluções salinas, de preferência na hora dos banhos. O líquido deve estar em temperatura ambiente, ou levemente morno. Assim, não gera nenhum tipo de desconforto e ajuda na limpeza das secreções retidas, impurezas e microrganismos que estejam na sua via aérea superior. Essa lavagem nasal, sem dúvida, é um fator muito importante no controle das doenças respiratórias.

E, mesmo seguindo estas dicas à risca, não deixe de lado o tratamento para os problemas. No caso da rinite, as chamadas medidas ambientais são importantes para evitar os estímulos que levam à alergia e ao aparecimento do problema. Então, fique de olho no seu quarto, que precisa estar sempre muito bem ventilado. Evite qualquer tipo de pelúcia, assim como mofo ou umidade, e não durma junto com cachorro ou gato.

É bom evitar, também, que os pets entrem no quarto. Eles até podem circular pelo restante da casa, mas o ambiente onde você dorme com portas e janelas fechadas deve estar sempre livre dos agentes que possam levar às crises.

E tem mais: se você tiver algum móvel com muitas ranhuras dentro do quarto, o melhor é retirá-los, já que estas peças juntam bastante poeira. Existem alguns medicamentos que também podem ajudar a acabar com as crises de rinite, assim como para a sinusite. Por isso, é importante marcar uma consulta com um otorrinolaringologista para que ele indique o melhor tratamento.

Fontes: Ana Karina Ferreira de Assis, otorrinolaringologista e coordenadora de otorrinolaringologia do Hospital Santa Joana Recife; Jamal Azzam, otorrinolaringologista e membro titular da ABORL-CCF (Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial); José Ricardo Testa, coordenador da equipe de otorrinolaringologia do Hospital Nove de Julho, em São Paulo e professor ajunto do Departamento de Otorrinolaringologia da EPM/Unifesp (Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo); Sandro Coelho, otorrinolaringologista do Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC (Universidade Federal do Ceará), que faz parte da Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

*Com matéria publicada em 10/01/2022