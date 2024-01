'Só quero ela de volta': o que se sabe do sumiço de menina de 3 anos no PR

Uma menina de 3 anos desapareceu em Cascavel (PR), na quinta-feira (10). A mãe biológica é a principal suspeita.

O que se sabe do desaparecimento

A criança morava com uma família acolhedora. Ela faz parte de um programa de acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade ou que sofreram algum tipo de violência. A menina foi retirada da guarda da mãe biológica há pouco mais de um ano.

O rapto ocorreu quando a mãe acolhedora tentava sair de casa. Marta Aparecida Santos Gonçalves faria a entrega de uma sacola de roupas. Segundo relatos, a criança e o irmão estavam no portão de casa aguardando a mulher sair, quando surgiu um carro, uma mulher desceu e sequestrou a menina. A ação durou menos de um minuto.

O veículo em que a menina entrou pertence ao pai do atual companheiro da mãe biológica da menina, segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública. O automóvel foi encontrado horas depois em uma propriedade da família da mãe biológica —mas a menina não foi achada. O veículo foi apreendido.

A Justiça do Paraná determinou a prisão temporária da mãe biológica da criança e do namorado dela. O UOL busca contato com a defesa dos dois suspeitos —o espaço segue aberto.

Marta vivia com a criança havia nove meses e diz que a menina a considera sua mãe. A mulher não tem a guarda definitiva da criança —o acolhimento é uma etapa anterior à adoção, para garantir o vínculo de crianças pequenas com uma estrutura familiar.

A gente convive como se fosse uma família mesmo. Ela sempre foi bem cuidada, tratava como filha. Sempre dei amor, carinho e ela me considera como a mãe dela. Criamos uma rotina e só quero ela de volta agora.

Marta Santos, mãe acolhedora da menina

Investigação em segredo

O caso tramita em segredo de Justiça e é investigado pelo Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes), sob responsabilidade da delegada Bárbara Strapasson. A Polícia Civil informou que faz "diligências a fim de localizar a menina e estabelecer a dinâmica do fato".

O Ministério Público Estadual, por meio da 12ª Promotoria de Justiça de Cascavel, informou que solicita à Justiça novas medidas para localizar a criança. Segundo o órgão, assim que ela for encontrada, a menina deverá ser reencaminhada para o acolhimento.