Sistema bancário está muito melhor capitalizado do que na crise de 2008, diz dirigente do Fed

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman não comentou a política monetária, durante discurso nesta quarta-feira, 16, em evento virtual da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. O foco da dirigente foi a reforma no capital bancário atualmente em discussão.

Na avaliação dela, o sistema bancário dos Estados Unidos está muito mais bem capitalizado neste momento que na crise financeira de 2008 e é preciso equilibrar a segurança no setor com uma abordagem que não pese excessivamente sobre os bancos, já que a manutenção de capital representa um custo.

Bowman lembrou que, em julho de 2023, agências federais dos EUA apresentaram propostas de mudanças nas reformas de capital, no âmbito da implementação das medidas de Basileia III.

Segundo a dirigente, as mudanças elevariam de forma substancial o colchão de capital regulatório e as exigências de capital mínimo para todos os bancos com mais de US$ 100 bilhões em ativos, seja quais forem suas atividades internacionais.

Para Bowman, porém, é preciso ajustar de modo apropriado a mudança, para evitar excesso na regulação que ela vê na proposta, ainda sob consideração.

A diretora do Fed ressalta que o capital não é algo sem custo para todos os bancos, e almeja um "compromisso razoável" entre a proteção contra riscos e que se evite um peso excessivo para o setor.