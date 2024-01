Sir Martin Sorrell e David Haigh abordam desinformação no Pavilhão dos EAU em Davos

DAVOS, 16 de janeiro de 2024 (WAM) -- Em uma sessão realizada no Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos no Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) 2024, Sir Martin Sorrell, uma figura notável da mídia e do marketing, e David Haigh, presidente e CEO da Brand Finance, participaram de um bate-papo exclusivo sobre a questão urgente e crítica das "Informações incorretas e desinformação", um obstáculo destacado pelo WEF como o risco mais significativo a curto prazo.

O bate-papo individual se concentrou na questão global da desinformação. A conversa explorou o cenário do soft power, com ênfase especial no setor de Comunicações de Mídia - um pilar integral no Índice Global de Soft Power da Brand Finance

Sir Martin Sorrell e David Haigh abordaram os principais desafios enfrentados pela mídia tradicional, incluindo o cenário dinâmico de informações de hoje, que apresenta desafios sem precedentes para os gigantes da mídia tradicional. Sorrell e Haigh revelaram os obstáculos enfrentados pelos titãs do setor em sua luta para manter a relevância e a credibilidade.

Durante a discussão, os participantes destacaram o papel fundamental da mídia digital e social, discutiram seus riscos lançando luz sobre as complexidades de navegar no cenário digital em uma era de rápido avanço tecnológico. O mundo da mídia digital e social está em constante evolução, oferecendo ferramentas de comunicação poderosas que vêm com riscos inerentes. O bate-papo à beira da lareira vai explorar esses riscos.

Os dois enfatizaram que o mundo da mídia digital e social está em constante evolução, oferecendo ferramentas de comunicação poderosas que trazem riscos inerentes.

Além disso, o bate-papo na lareira destacou o impacto da desinformação e seus profundos efeitos nas sociedades e nos assuntos globais, dissecando as implicações de informações distorcidas na opinião pública, na governança e nas relações internacionais.

A discussão foi encerrada com uma exploração cuidadosa de soluções acionáveis, mitigando os riscos apresentados pela desinformação. A colaboração entre Sir Martin Sorrell e David Haigh ressalta a importância da união dos líderes do setor para enfrentar os desafios globais. A reunião exclusiva proporcionou perspectivas valiosas sobre as complexidades do cenário da mídia e ofereceu soluções tangíveis para um mundo que luta contra a desinformação.

https://wam.ae/article/b16ip1g-sir-martin-sorrell-and-david-haigh-address