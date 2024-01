Sharjah receberá 550 esportistas de 14 países para o 7º Torneio Esportivo Feminino Árabe

SHARJAH, 17 de janeiro de 2024 (WAM) -- Sharjah está pronta para sediar a 7ª edição do Torneio Esportivo Feminino Árabe (AWST, na sigla em inglês), com 550 esportistas formando 61 equipes de 14 países. Organizado pela Fundação Esportiva Feminina de Sharjah sob o patrocínio da xeica Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, esposa do governante de Sharjah e presidente da entidade, o evento será realizado de 2 a 12 de fevereiro. A cerimônia de abertura está programada para o dia 2 de fevereiro, no Al Majaz Amphitheatre, com um conjunto de apresentações e atividades abertas à participação de todo o público.

Destacando a importância do torneio deste ano, o Comitê de Direção Superior do AWST anunciou a estreia da "Conferência Internacional de Medicina e Ciências do Esporte Feminino (Excel)" no dia 7 de fevereiro. A conferência, com o tema "Visão de futuro para estabelecimento, desenvolvimento e conquistas", será a primeira iniciativa do gênero lançada pela Fundação Esportiva Feminina de Sharjah no mundo árabe. Servindo como uma plataforma científica, ela se concentra em técnicas, soluções e programas de saúde orientados por pesquisas que visam aprimorar o desempenho de mulheres esportistas. O evento reunirá uma linha distinta de especialistas árabes e internacionais para discutir invenções inovadoras e soluções eficientes que elevam as capacidades e o desempenho das atletas árabes.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa, que contou com a presença de figuras importantes, incluindo o xeique Khalid bin Ahmed Al Qasimi, presidente do Comitê de Direção Superior da AWST; Issa Hilal Al Hazami, presidente do Conselho de Esportes de Sharjah; Hanan Al Mahmoud, vice-presidente do Comitê de Direção Superior do AWST e Noura Al Shamsi, diretora do AWST. O evento contou com a participação de funcionários do governo, membros da Fundação Esportiva Feminina de Sharjah e representantes da mídia local e árabe.

O Comitê de Direção Superior revelou que os Emirados Árabes Unidos e o Iraque estão prontos para competir em oito e sete esportes, respectivamente, no próximo torneio. Esses esportes incluem vôlei, tênis de mesa, basquete, tiro, arco e flecha, esgrima, atletismo e caratê. O Bahrein participará de todos os jogos, exceto caratê, a Síria de todos os esportes, exceto tiro e arco e flecha, e o Kuwait de todos as modalidades, exceto arco e flecha e esgrima.

Apresentada por Hawra Al Ajami, atleta de caratê, e Fajr Al Marzouqi, atleta de esgrima, ambas campeãs do Clube Esportivo Feminino de Sharjah e da equipe nacional dos Emirados Árabes Unidos, a conferência revelou que o Iraque será representado por oito equipes, seguido por Bahrein com seis equipes, Arábia Saudita e Síria com cinco equipes cada, os Emirados Árabes Unidos com quatro equipes, enquanto Omã, Egito e Kuwait com três equipes cada. Além disso, Líbia, Iêmen, Qatar e Sudão terão uma equipe cada.

O atletismo terá a maior participação, com 12 equipes, seguido do vôlei, com nove equipes, e do basquete e do caratê, com oito equipes cada. O vôlei está em terceiro lugar, com sete equipes, enquanto as competições de arco e flecha e esgrima contarão com seis equipes cada, e o tiro terá cinco equipes.

O Comitê de Direção Superior destacou que as competições serão realizadas em oito entidades esportivas em Sharjah. O Clube Esportivo Feminino de Sharjah, o Sharjah Club em Samnan e o Sharjah Club em Bataeh sediarão treinamentos e competições de basquete, enquanto os treinamentos e jogos de vôlei ocorrerão no Sharjah Women's Sports e no Khorfakkan Club.

Os eventos de karatê serão realizados no Al Qarayan Children Centre, enquanto as competições de tênis de mesa serão realizadas no Sharjah Club em Al Hazanah e no Sharjah Women's Sports, que também sediará a esgrima. As competições de atletismo serão realizadas no Al Thiqah Club, após o treinamento no Sharjah Club em Al Hazanah, que também abrigará treinamento e jogos de arco e flecha. Por fim, os treinamentos e jogos de tiro estão programados no Al Thaid Club.

A agenda do torneio e as cerimônias de homenagem começarão com esgrima no dia 4 de fevereiro, seguida por tiro no dia 9 de fevereiro, atletismo e arco e flecha no dia 10 de fevereiro e caratê e tênis de mesa no dia 11 de fevereiro. A grande final contará com vôlei e basquete no dia 12 de fevereiro.

No discurso na coletiva de imprensa, o presidente do Comitê de Direção Superior do AWST destacou o papel fundamental desempenhado pelo xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, ao colocar as pessoas no centro do desenvolvimento e do progresso social. Ao enfatizar o foco no desenvolvimento de capacidades e habilidades, o xeique Khalid destacou a importância de aprimorar princípios e valores para que os indivíduos contribuam ativamente para o avanço do país e da sociedade. "A xeica Jawaher imaginou o AWST como uma etapa crucial para o empoderamento das mulheres, não apenas por meio do desenvolvimento de habilidades, mas também garantindo seu direito de participar de atividades que nutrem seus espíritos, mentes e corpos. Essas atividades defendem valores nobres, fortalecem a afiliação social e nacional e contribuem para melhorar os esportes femininos no mundo árabe", acrescentou.

A 7ª edição do AWST é realizada em parceria com uma série de entidades importantes, incluindo a Liga Árabe, a União dos Comitês Olímpicos Nacionais Árabes, o Conselho Esportivo de Sharjah, Tasweeq, o Município de Sharjah, a Autoridade de Transmissão de Sharjah, Arada, Sharjah Media City (Shams), o Grupo Beeah, a Autoridade de Desenvolvimento do Comércio e Turismo de Sharjah, entre outros.