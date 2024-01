Seu filho se distrai na viagem? Natureza pode ajudar, diz Mariana Ferrão

Seu filho já se distraiu de uma viagem para olhar o celular? Ou preferiu jogar videogame ao invés de curtir o passeio? Levá-lo para a natureza pode ser uma das formas de resgatar a concentração perdida —ou pelo menos é o que funcionou com os filhos da jornalista Mariana Ferrão, em viagem recente da família para a Tailândia.

No episódio desta quarta-feira (17/01) do quadro 'Mari vs Mari', Ferrão conta que ficou surpresa com a falta de atenção das crianças diante dos pontos turísticos do país asiático. "Não sei se foi por conta da dificuldade da língua, num país estrangeiro, que era muito difícil de entender, mas, em muitos momentos, tive de chamar a atenção deles", conta.

Mas o cenário mudou quando a família chegou a um hotel sem energia elétrica —uma experiência que durou três noites: "Esse hotel era na beira de um rio e com natureza, só".

A única coisa de diversão dentro do hotel era o próprio rio e esse foi o lugar onde eles ficaram mais calmos, onde eles brincaram mais juntos, onde eles jogaram mais jogos, onde eles se concentraram mais, onde eles estiveram mais com a gente ali. Mariana Ferrão

Para ela, além de todos os benefícios de brincar ao ar livre, o resgate da natureza também pode ser "uma das soluções para a [falta de atenção] dessa geração".

Com vídeos novos toda segunda e quarta, 'Mari vs Mari' é um quadro do perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol), em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias para cuidar da saúde mental.