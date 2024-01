Passou um café e dormiu em sofá inundado: drama de idosa no Rio é simbólico

Norma de Morais, 70, não quis abandonar sua casa no Jardim América, na zona norte do Rio, mesmo depois de ela ser invadida pela água em meio às enchentes. Fotos da idosa na casa alagada repercutiram nas redes sociais e viraram símbolo dos impactos da chuva na capital fluminense. Os alagamentos deixaram centenas de desalojados —parte deles já viveu problemas semelhantes anos antes. Doze pessoas morreram.

O que aconteceu

As fotos da idosa em meio aos cômodos inundados fizeram sua história ganhar repercussão nas redes sociais. Em uma, ela aparece sentada no sofá da sala, com as pernas completamente submersas. Em outra, Norma passa um café na cozinha, com a água na altura da cintura.

Simone Simões, filha de Norma, explica que a idosa tem "muito carinho pela casa dela". E que, por isso mesmo, não quis deixá-la mesmo com o perigo. A família já viveu situações parecidas no passado. Ela dormiu no sofá, ainda em meio à enchente, depois das chuvas que deixaram ao menos 12 mortos no Rio.

Idosa passou café em meio a cozinha completamente inundada Imagem: Arquivo pessoal

Ela é uma senhora bem teimosa, nada é arriscado e nem difícil para ela. Conseguimos salvar algumas coisas, como os documentos. Na casa da minha mãe colocamos a TV em cima do armário e o resto deixamos, porque não sabíamos se dava para mexer, por causa da eletricidade. Foi uma cena horrível.

Simone Simões

A família de Norma mora no Jardim América há mais de 50 anos e já viveu situações parecidas, mas nenhuma tão extrema quanto a do último sábado (13).

A sensação é de desespero e incapacidade, não tinha o que fazer. Temos uma criança e dois adolescentes em casa, só pensamos em tirar eles daqui. Minha irmã saiu andando pela água para tirar o filho daqui, sem medir perigo, de tanto desespero.

Simone Simões

A água chegou à cintura da moradora, que tem 1,65 m de altura. Ainda se recuperando de uma cirurgia, feita há menos de quatro meses, ela decidiu fazer fotos para informar outros parentes sobre o que estava acontecendo.

Agora que a nossa ficha está começando a cair, as fotos foram muito espontâneas. A do café, principalmente, foi muito solta, porque minha mãe é assim, ela sempre passa um cafezinho, faz um bolinho, e nada impede isso. Não tínhamos o que fazer, então o café esquentou o coração e deu uma distraída pra gente.

Simone Simões

Cachorro foi colocado em estante improvisada; não é a primeira vez que a família sofre com enchentes Imagem: Arquivo pessoal

Dias depois da enchente, Norma e a filha estão em uma força-tarefa para organizar e limpar a casa —onde permaneceram todos os dias, mesmo quando a água estava alta.