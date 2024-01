Reinaldo: Sarrubbo na segurança é resposta a problema do crime organizado

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui! que a escolha do procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública do governo Lula (PT) é excelente.

É uma boa escolha, uma vez que seja confirmada, e significa que o governo reconhece que o crime organizado se tornou um problema muito grave e precisa de uma resposta. Sarrubbo tem experiência nessa área e acho uma excelente escolha. Reinaldo Azevedo

Sarrubbo foi sondado pelo futuro ministro da Justiça Ricardo Lewandowski para assumir o posto e já indicou que deve aceitar a proposta de integrar a equipe do ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). Atualmente ele é um dos responsáveis pelo funcionamento do GAECO e deve levar essa experiência de combate ao crime organizado para a esfera federal.

Reinaldo também destacou que apesar de grande parte da responsabilidade da segurança pública ser dos governos estaduais, é necessário que o governo federal dê algum tipo de suporte.

A segurança pública em grande medida é de responsabilidade dos estados, mas é evidente que está faltando um trabalho de coordenação entre os estados e é evidente que o governo federal tem que ter essa tarefa no combate ao crime organizado. (...) o crime organizado está infiltrado no estado brasileiro nas esferas municipais, estaduais e eventualmente em franjas do poder federal. Reinaldo Azevedo

O colunista do UOL ainda afirmou que a experiência de Sarrubbo na área será fundamental para frear os avanços do crime organizado.

É preciso que se coloque no radar e se dê uma resposta ao crime organizado, porque ele andou bem mais depressa do que o estado brasileiro. Entre outras razões, porque o estado tem regras e leis que precisam ser obedecidas, o crime não tem nenhuma. (...) é uma tarefa gigantesca para o governo e acho que Mario Sarrubbo é uma excelente escolha e espero que Lewandowski tenha clareza disso. Reinaldo Azevedo

