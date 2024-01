Rei Charles III passará por cirurgia na próstata

LONDRES, 17 JAN (ANSA) - O rei Charles III, de 75 anos, será submetido a uma cirurgia na próstata na próxima semana em uma clínica de Londres, na Inglaterra.

De acordo com o Palácio de Buckingham, a intervenção cirúrgica acontecerá devido a um problema de "aumento da próstata". A nota acrescenta que será um "procedimento corretivo".

"Tal como acontece com milhares de homens todos os anos, o Rei tem procurado tratamento para o aumento da próstata", afirmou o comunicado.

O anúncio aconteceu pouco depois da notícia da hospitalização da princesa de Gales, Kate Middleton, esposa do herdeiro do trono e filho mais velho do monarca, William, para uma cirurgia abdominal.

O Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS) informa que o aumento benigno da próstata é algo comum em homens com mais de 50 anos e geralmente não é uma condição grave. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.