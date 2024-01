Região russa tem confrontos por prisão de ativista de direitos humanos

Por Mark Trevelyan

(Reuters) - A polícia antimotim disparou gás lacrimogêneo e atingiu manifestantes com cassetetes na república russa de Bashkortostan na quarta-feira, depois que um importante ativista local dos direitos humanos foi condenado a quatro anos de prisão.

Houve confrontos entre a polícia e uma grande multidão de pessoas que se reuniram para apoiar o ativista, Fail Alsynov. Em um julgamento fechado à mídia, um tribunal o considerou culpado de incitar o ódio étnico, acusação que ele negou.

Vídeos publicados nas mídias sociais mostraram pessoas gritando "Gás!" e se afastando. Um trecho mostrou uma linha de policiais atacando a multidão com cassetetes. Em outro, uma mulher protestava com a polícia para que parasse de bater em uma pessoa deitada no chão.

Grandes protestos na Rússia são extremamente raros devido ao risco de prisão em qualquer reunião que as autoridades considerem não autorizada. Milhares de pessoas foram detidas nos últimos dois anos por se oporem à guerra na Ucrânia.

Alsynov foi acusado de insultar os trabalhadores imigrantes em um discurso que fez em abril de 2023 em protesto contra os planos de exploração de ouro em Bashkortostan, que está localizada nos montes Urais do sul da Rússia, perto da fronteira entre a Europa e a Ásia.

Seus apoiadores disseram que o processo contra ele foi uma vingança por participação nos protestos de vários anos antes, nos quais os ativistas bloquearam com sucesso os planos de exploração numa colina que a população local considera um lugar sagrado.