Quase todos os distritos nos EUA citaram sinais de esfriamento do mercado de trabalho, diz Fed

O Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) mostra que quase todos os distritos dos Estados Unidos citaram um ou mais sinais de desaquecimento do mercado de trabalho. O documento diz que empresas de "vários distritos" esperavam que as pressões de salários aliviem e os salários desacelerem ao longo de 2024.

O documento cita que sete distritos descreveram pouca ou nenhuma mudança líquida nos níveis gerais de emprego. O ritmo de crescimento de emprego foi descrito como modesto a moderado em quatro distritos.

Dois distritos viam o mercado de trabalho ainda aquecido, e muitos descreveram dificuldades na contratação de funcionários por empresas.

O ritmo de alta nos salários foi classificado como moderado em Boston, Richmond, Chicago e Dallas. Nova York e Philadelphia o descreveram como modesto. Em St. Louis, o ritmo era visto como leve.

O Livro Bege reúne impressões de agentes econômicos norte-americanos sobre o estado da economia dos EUA.