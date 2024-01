PRF flagra cachorro transportado em gaiola na parte externa de caminhão

Um cachorro foi flagrado por um motorista sendo levado em gaiola atrás de um caminhão em Ji-Paraná, estado de Rondônia. Além dele, um gato era também transportado em uma caixa improvisada, de acordo com a polícia. O condutor foi enquadrado pelo crime de abuso e maus tratos contra animais.

O que aconteceu

O proprietário de um caminhão foi parado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) nesta semana após ter sido flagrado levando seu cachorro em uma gaiola na parte traseira de seu caminhão.

A denúncia levou os policiais a irem atrás do motorista infrator, que foi localizado. Com ele ainda foi descoberto um gato que estava sendo transportado em uma caixa improvisada.

O homem foi enquadrado pelo crime de praticar ato de abuso e maus tratos contra animais. Tanto o gato quanto o cachorro foram encaminhados a uma clínica especializada.

De acordo com o artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) pets não podem ser transportados na parte externa do veículo. Isso gera infração grave e o condutor pode receber multa de R$ 195,23 e cinco pontos na habilitação.

O recomendado para o transporte de animais é a utilização de guia no peitoral (para evitar estrangulamento) ou que o pet vá em caixas específicas de transporte individual, sempre preso pelo cinto de segurança. Desta forma, ele não será lançado no caso de uma freadas bruscas. A preferência é para que animais sejam transportados no meio do banco traseiro.

