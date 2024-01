Porto da Antuérpia apreendeu recorde de 116 toneladas de coca em 2023

O porto belga da Antuérpia, uma das principais portas de entrada dos cartéis sul-americanos de drogas na Europa, interceptou um volume recorde de cocaína em 2023, no total de 116 toneladas.

O ministro belga das Finanças, Vincent Van Peteghem, disse nesta quarta-feira (17) que esse volume representa um aumento de 5% em relação às apreensões de 2022, que já tinham sido um recorde, chegando a 109,9 toneladas.

Já as autoridades holandesas apreenderam 59,1 toneladas de cocaína em 2023, também um forte aumento na comparação com o ano anterior, quando as capturas nos portos de Roterdã e Flushing chegaram a 52,5 toneladas.

Bélgica, Holanda e Espanha são os três principais países por onde a cocaína chega à Europa, principalmente procedente de Panamá, Colômbia e Equador.

Os portos de Antuérpia, na Bélgica, e de Roterdã, na Holanda, são regularmente palco de tiroteios e até de explosões ligadas a confrontos entre poderosos grupos de tráfico de droga.

Em um relatório divulgado no final de 2022, a Europol, agência policial europeia, garantiu que esses dois portos representam a porta de entrada de um "supercartel" sediado em Dubai e responsável por um terço de toda a cocaína que chega à Europa.

A cocaína geralmente chega escondida em contêineres, ou no fundo dos navios, abaixo da linha de flutuação, de onde é recuperada por mergulhadores.

- Operação na Bélgica -

Embora as autoridades mobilizem um número significativo de mergulhadores e de cães especialmente treinados para detectar drogas, teme-se que apenas uma fração das cargas ilegais seja interceptada.

A secretária holandesa de Alfândega, Aukje de Vries, disse nesta quarta-feira que "os traficantes de drogas não vão parar diante de nada, e usaremos todos os meios disponíveis" para interceptar as cargas.

Por essa razão, acrescentou, "precisamos de tudo o que estiver ao nosso alcance para interceptar as drogas".

Em agosto do ano passado, as autoridades holandesas conseguiram interceptar uma remessa de oito toneladas de cocaína, escondidas em um carregamento de bananas procedentes do Equador, a maior captura nesse país.

Várias autoridades europeias sustentam que o crime organizado representa uma ameaça tão significativa para o continente quanto os grupos terroristas.

Grupos de narcotraficantes ameaçaram o ministro belga da Justiça, Vincent Van Quickenborne, e o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, além de causarem um aumento alarmante de casos de violência armada.

Na noite de terça-feira, 22 pessoas, incluindo três policiais, foram detidas na Bélgica em uma enorme operação contra grupos de tráfico de drogas que envolveu cerca de 350 agentes da polícia.

As operações foram realizadas em Bruxelas e na Antuérpia e, nelas, a polícia apreendeu dinheiro, carros de luxo e pelo menos uma arma não registrada.

Para essa operação, os responsáveis pela investigação conseguiram desbloquear telefones equipados com um sistema de comunicação seguro, Sky ECC, normalmente utilizado por traficantes de droga.

O desbloqueio desses dispositivos encriptados é a pedra angular de um megaprocesso judicial na Bélgica contra 120 pessoas, acusadas de tráfico internacional de drogas.

