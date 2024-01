Policiais são afastados após abordagem com chute em partes íntimas e socos

Do UOL, São Paulo

Três policiais militares foram afastados após abordar um suspeito com chutes em partes íntimas, socos e confissão forçada em Canavieiras (BA).

O que aconteceu

Os três policiais, da 71ª CIPM de Canavieiras, foram afastados preventivamente. A Polícia Militar da Bahia informou que instaurou uma apuração sumária e eles ficarão fora das atividades até a conclusão da investigação.

Os policiais descem da viatura armados para abordar um homem suspeito de roubo. As imagens de segurança registraram o momento da abordagem, que ocorreu no último sábado (13) na avenida Professor Assis Gonçalves.

Um deles pede para que o suspeito afaste as pernas e dá um chute em um dos pés. O agente grita e dá um tapa na nuca do homem enquanto aponta a arma, enquanto ele já está na posição ordenada.

Outro policial chuta as partes íntimas do rapaz. O homem cai no chão e começa a chorar de dor. Em seguida, é obrigado a levantar.

Os agentes forçam que o suspeito confesse um roubo. "Eu não tava roubando, eu não sou ladrão não'', argumenta o homem. Os policiais continuam a questioná-lo a respeito da moto que estava com ele e sobre o suposto roubo.

O homem é liberado na sequência. Um dos policiais tira uma foto do rosto do suspeito, volta a dar socos e faz a liberação em seguida.