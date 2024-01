Polícia aguarda laudo sobre morte de menina de 12 anos; suspeito nega abuso

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil informou que ainda não é possível determinar a causa da morte da menina de 12 anos encontrada em uma rua de Belo Horizonte na tarde de terça-feira (16).

O que aconteceu

A Polícia Civil aguarda laudo para determinar o que aconteceu na casa. Só então será possível determinar se a menina usou drogas, como alega o suspeito, e se houve abuso sexual, explicou o delegado Leandro Alves Santos.

"O que nós temos são informações preliminares, mas para determinar a causa da morte nós aguardamos o resultado da necrópsia. Há possibilidade de violência sexual, sim, mas nós não temos como comprovar", disse o delegado, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (17).

Corpo não tinha sinais externos de violência. "Por isso que a gente precisa dos exames para saber com relações a possíveis lesões internas", continua.

O suspeito, um homem de 25 anos, foi preso flagrante. Ele deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (18). Como ele não teve a identidade divulgada pela polícia, não foi possível encontrar a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

O homem já tinha passagem pela polícia por estupro de vulnerável. Ele foi preso em 2021, mas a polícia não detalhou qual foi a conclusão do inquérito no caso anterior. Ainda segundo o delegado, o homem também tinha outras passagens, por crimes como furto e tráfico.

O local onde o corpo foi encontrado era usado para uso de drogas e prática sexual. "Foram encontradas outras substâncias lá, mas para a gente poder ligar o que foi encontrado à causa ou não da morte, a gente também vai precisar do laudo", esclareceu o delegado.

A polícia também investiga se suspeito e vítima já se conheciam antes. O homem diz que conheceu a menina na terça-feira (16), mas a família alega que os dois se conheceram antes, pela internet.

O que diz o suspeito

O suspeito disse à polícia que encontrou a menina usando drogas em um campo de futebol do bairro Nazaré. Segundo ele, a menina teria pedido água porque estava passando mal e que, então, ele a convidou para ir até a casa. Ele afirmou que não a conhecia.

Na casa, segundo a versão do homem, a menina teria continuado usando drogas. Em seguida, ela teria ficado com falta de ar.

Por isso, ele teria levado a menina para fora de casa. Ainda em depoimento, ele disse que acionou o Samu e que uma pessoa que passava pela rua ajudou a menina até a chegada do socorro.

Suspeito não soube precisar quanto tempo a vítima permaneceu no local, segundo a polícia. "Ele é bem evasivo, tenta minimizar ali a situação e alegar de forma resumida que ele estava prestando um auxílio", afirmou a delegada Alessandra Wilke, chefe do DHPP (Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa).

O caso

Suspeito foi filmando colocando a menina desacordada na calçada Imagem: Reprodução

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a menina entra na casa do suspeito, por volta das 10h13 da manhã. Horas depois, entre 13h13 e 13h30, o homem é gravado saindo da casa com a menina no colo, desacordada e a deixa na calçada.

Vizinho reconheceu o suspeito como seu sobrinho e entregou as imagens para a PM. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso por suspeita de homicídio e encaminhado para a Central de Flagrantes, na região leste de Belo Horizonte.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a morte da garota foi constatada ainda no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para determinar a causa.