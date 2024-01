PS5 Slim: PlayStation 'fininho' chega mais barato ao Brasil; veja detalhes

O PlayStation 5 Edição Digital, modelo Slim, acaba de chegar ao Brasil. Essa versão do console não tem entrada para CD, suportando apenas jogos digitais, e por isso é mais fino e leve - e também mais barato, por R$ 3.799,90 (R$ 3.533,90 à vista).

Para comparação, o PlayStation 5 "normal" tem preço oficial de R$ 4.499 e, mesmo com as frequentes promoções (hoje está por R$ 4.279), ainda é mais caro. Considerando que cada vez menos se usa mídia física, o PS5 Slim é uma ótima opção para quem quer gastar menos para ter um console de última geração.

O novo console da Sony está em pré-venda na Amazon, e os envios começam no dia 23 de janeiro.

O que o PS5 Slim tem de bom?

Mesmas tecnologias do PlayStation 5: áudio 3D, gráficos em 4K, resposta tátil, gatilhos adaptáveis e mais

Formato mais compacto: volume 30% menor e peso reduzido entre 18% e 24%

Maior espaço de armazenamento, com 1TB disponível no SSD (a versão normal possui 825 GB)

Menor preço

Suporte vertical incluso

Tampas especiais com diferentes cores, para ser personalização (serão anunciadas em breve)

Esqueça os CDs: para comprar e baixar os jogos, basta fazer login na conta da PlayStation Network e acessar a PlayStation Store

