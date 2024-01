Pitti Bimbo na Itália é marcada por elementos da natureza

FIRENZE, 17 JAN (ANSA) - A natureza é a principal inspiração das coleções Outono/Inverno 2024/25 de moda infantil que estão sendo apresentadas no evento de moda Pitti Bimbo, em Florença, entre esta quarta-feira (17) e a próxima sexta (19).

As propostas enfatizam mais do que nunca o caráter selvagem da flora e fauna, sempre com um olhar para materiais sustentáveis e de qualidade para estar em contato com a pele dos pequenos.

Os produtos contam com estampas de animais e paisagens deslumbrantes, mas também com materiais suntuosos feitos a partir de upcycling ou excedentes.

Em Florença, desfilam peças em veludo, pulôveres em caxemira e lãs macias. Camisetas gráficas em algodão orgânico, casacos de tradição nórdica e malhas drapeadas para um toque de romantismo também são destaques.

A marca urbana Ao76, por exemplo, é inspirada pelas paisagens deslumbrantes da Patagônia, suas peças têm estampas ditadas pela estratificação vegetal e pela vastidão das formações montanhosas.

Já a L'orsobruno propõe estampas com seu icônico ursinho e outros animaizinhos coloridos.

Na Etro Kids, o diretor criativo Marco De Vincenzo desenvolve o tema da natureza olhando para as cores da Terra: a linha infantil se inspira em tecidos e formas do mundo adulto em versão mini.

Cores vibrantes, por outro lado, aparecem na Pucci, que traz de volta as icônicas estampas geométricas na linha infantil, com uma seleção de vestidos, moletons, bolsas e presilhas.

Há também o guarda-roupa da Stella McCartney Kid, sustentável desde sempre, pensado para "guerreiros ecológicos": camisetas em algodão orgânico, casacos feitos com materiais reciclados, sapatos e acessórios veganos.

Com a mesma filosofia, entra no mundo infantil a marca Rifò, que há anos aposta em fibras regeneradas. Assim nasce uma coleção de blusas em materiais ecológicos para crianças de 4 a 10 anos: todos os fios são naturais e têm baixo impacto ambiental, e são macios e delicados na pele, tudo produzido localmente por artesãos de Prato.

Também se apresenta a marca Aigner, fundada pelo húngaro Etienne Aigner, que propõe uma produção baseada em processos cruelty-free, tinturas atóxicas e materiais sustentáveis.

(ANSA).

