PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Do BOL, em São Paulo

O cronograma de pagamentos referente ao abono salarial PIS/Pasep para o ano de 2024, vinculado ao ano-base 2022, foi aprovado pelo governo federal. A proposta estabelece que o ano-base de 2023 será considerado apenas para o abono salarial de 2025.

Neste ano, os trabalhadores do setor privado e os servidores públicos receberão seus benefícios de acordo com o mês de nascimento, sendo o valor ajustado conforme o reajuste do salário mínimo.

Informações relevantes

Aproximadamente 24,5 milhões de trabalhadores serão contemplados com o abono, totalizando R$ 23,9 bilhões, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego.

O pagamento seguirá a ordem do mês de nascimento do beneficiário, aplicando-se essa regra tanto para os trabalhadores da iniciativa privada (PIS) quanto para os servidores públicos (Pasep). O período de pagamentos iniciará em 15 de fevereiro e se estenderá até 15 de agosto (consulte o calendário completo abaixo).

A partir de 5 de fevereiro de 2024, os trabalhadores poderão verificar seu direito ao abono por meio da consulta disponível no portal gov.br ou no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Calendário de pagamentos do PIS 2024

Em 2024, os trabalhadores do setor privado e os servidores públicos receberão o abono de acordo com o aniversário. Confira:

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março

Nascidos em março: a partir de 15 de abril

Nascidos em abril: a partir de 15 de abril

Nascidos em maio: a partir de 15 de maio

Nascidos em junho: a partir de 15 de maio

Nascidos em julho: a partir de 17 de junho

Nascidos em agosto: a partir de 17 de junho

Nascidos em setembro: a partir de 15 de julho

Nascidos em outubro: a partir de 15 de julho

Nascidos em novembro: a partir de 15 de agosto

Nascidos em dezembro: a partir de 15 de agosto

Quem tem direito ao PIS?

Terão direito ao abono em 2024 todos os trabalhadores e servidores que:

Receberam até dois salários mínimos mensais, em média, em 2022;

Estão inscritos no PIS ou no Pasep há pelo menos cinco anos;

Atuaram com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2022;

Tiveram seus dados corretamente informados pelo empregador ao governo.

Não terão direito ao abono:

Empregados e empregadas domésticas;

Trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica.

Valor do abono

O valor do abono será proporcional ao período em que o trabalhador esteve empregado com carteira assinada em 2022.

O benefício máximo (correspondente a 12 meses de trabalho) será igual ao salário mínimo deste ano, fixado em R$ 1.412 para 2024.