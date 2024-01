Perspectiva de queda nos juros foi citada como fonte de otimismo, mostra Livro Bege do Fed

As perspectivas de queda nos juros dos Estados Unidos vêm sendo fonte de otimismo para a economia americana, segundo informam empresários consultados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central) para o Livro Bege. O documento é uma espécie de sumário das condições econômicas do país e serve de base para as decisões de política monetária do BC norte-americano.

Segundo o documento, ainda assim, a taxa dos Fed Funds mais alta foi mencionada como um fato que limitou as vendas de automóveis e os negócio imobiliários, apesar de a maioria dos distritos reportar pouca ou nenhuma mudança na atividade econômica. Entretanto, quase todas as regiões consultadas relataram redução na atividade industrial.

Ainda de acordo com o Livro Bege, no geral, a maioria dos distritos indicou que as expectativas das suas empresas sobre crescimento futuro eram positivas, tinham melhorado, ou ambas as opções.

O Livro Bege também indica que os consumidores proporcionaram algum alívio sazonal durante as férias de fim de ano.