Paquistão retira emabiaxador no Irã após ataques de mísseis "não provocados"

Por Asif Shahzad e Saleem Ahmed

ISLAMABAD (Reuters) - O Paquistão retirou seu embaixador do Irã nesta quarta-feira, depois que o Irã entrou em seu espaço aéreo em uma "violação flagrante" de sua soberania, disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores paquistanês, e o incidente alimentou as tensões entre os dois vizinhos muçulmanos.

O Paquistão disse na terça-feira que a violação do espaço aéreo, que, segundo a mídia estatal iraniana, ocorreu quando os mísseis iranianos alvejaram duas bases do grupo militante Jaish al Adl, resultou na morte de duas crianças.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Amir-Abdollahian, disse que o país atingiu os militantes com ataques de "mísseis e drones", afirmando que nenhum cidadão paquistanês foi atingido. O Paquistão não confirmou a natureza da violação ou o local dos ataques.

Apenas "terroristas" foram atingidos, disse o ministro das Relações Exteriores do Irã em Davos, na Suíça, onde participava do Fórum Econômico Mundial, alegando que os alvos eram ligados a Israel.

Autoridades provinciais do Paquistão disseram que duas crianças foram mortas e várias outras ficaram feridas por ataques de mísseis perto da fronteira com o Irã.

O episódio foi uma violação não provocada e flagrante da soberania do Paquistão além de ser "inaceitável", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, Mumtaz Zahra Baloch, acrescentando que o país se reservou "o direito de responder a esse ato ilegal".

No passado, o Paquistão e o Irã tiveram relações difíceis, mas os ataques são a intrusão transfronteiriça de maior visibilidade nos últimos anos.

Os ataques no Paquistão ocorreram um dia depois de ataques semelhantes realizados por Teerã em outros países vizinhos, Iraque e Síria. Bagdá chamou seu embaixador de Teerã depois que a mídia apoiada pelo Estado iraniano disse que havia atingido um centro de espionagem israelense.

O Jaish al Adl já havia realizado ataques contra as forças de segurança iranianas na área de fronteira com o Paquistão.

O Paquistão não permitirá que o embaixador do Irã, que estava visitando seu país natal, retorne, disse a chancelaria paquistanesa em um comunicado.

Autoridades da província do Balochistão, no sudoeste do Paquistão, que faz fronteira com o Irã, disseram que quatro mísseis atingiram o distrito de Panjgur, próximo à fronteira iraniana.

"Quatro mísseis foram disparados no vilarejo de Koh-i-Sabaz, que fica a cerca de 50 km dentro do território paquistanês", disse à Reuters uma autoridade graduada do governo de Panjgur.

"Uma mesquita e três casas foram danificadas no ataque", disse outra autoridade, acrescentando que duas meninas foram mortas e outras três pessoas ficaram feridas.

(Reportagem de Asif Shahzad, em Islamabad, e Saleem Ahmed, em Quetta, no Paquistão)