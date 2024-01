Papa reza por vítimas de ataque do Irã no Iraque

CIDADE DO VATICANO, 17 JAN (ANSA) - O papa Francisco rezou nesta quarta-feira (17) pelas vítimas de um ataque com mísseis em Irbil, no Curdistão iraquiano.

A ofensiva protagonizada pela Guarda Revolucionária do Irã, que se defendeu ao dizer que bombardeou "centros de espionagem" de Israel no Iraque, matou ao menos quatro civis e deixaram seis feridos.

"As boas relações entre vizinhos não se constroem com ações semelhantes, mas com diálogo e colaboração. Devemos evitar qualquer medida que aumente a tensão no Oriente Médio e em outros cenários de guerra", disse o líder da Igreja Católica durante a audiência geral.

O embaixador iraniano na Organização das Nações Unidas (ONU), Saeed Iravani, saiu em defesa dos recentes ataques contra "elementos do Mossad" em Irbil, no Iraque, e "bases terroristas", incluindo do Estado Islâmico em Idlib, na Síria, O diplomata comentou que as operações foram conduzidas de acordo com o "direito inerente do Irã à autodefesa e à proteção de sua soberania e segurança nacional".

Vale destacar que as forças de Teerã também atacaram com mísseis e drones o vizinho Paquistão, anunciando que demoliram duas bases do grupo separatista sunita Jaysh al-Adl. A ofensiva, contudo, matou duas crianças.

Incomodado com as ações iranianas, o Iraque apresentou uma queixa contra o país persa no Conselho de Segurança da ONU, revelou o Ministério das Relações Exteriores de Bagdá.

"O ataque foi uma clara violação da soberania da República do Iraque. Ele contradiz fortemente os princípios da boa vizinhança e do direito internacional e ameaça a segurança da região", disse a pasta. (ANSA).

