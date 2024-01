Papa pede que participantes de Davos 'enfrentem injustiças'

VATICANO, 17 JAN (ANSA) - O papa Francisco enviou uma mensagem ao Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, e pediu que os representantes da elite financeira global "enfrentem as injustiças" no planeta.

No texto, o líder da Igreja Católica afirma que acabar com os conflitos militares "exige algo mais que simplesmente colocar de lado os instrumentos de guerra". "Exige enfrentar as injustiças que são as causas profundas dos conflitos", diz a mensagem.

O Papa citou como exemplos a fome, "que continua afligindo regiões inteiras do mundo", a "exploração dos recursos naturais", que deixa populações "em um estado de indigência e pobreza", e a "disseminada exploração forçada de homens, mulheres e crianças que trabalham por salários baixos e são privados de perspectivas reais de desenvolvimento pessoal e crescimento profissional".

"Como é possível que, no mundo de hoje, as pessoas continuem morrendo de fome, a ser exploradas, condenadas ao analfabetismo, privadas de tratamentos médicos básicos e deixadas sem teto?", questiona Francisco no texto.

Jorge Bergoglio nunca participou presencialmente do Fórum de Davos, mas costuma enviar mensagens para serem lidas aos participantes do evento, que acontece anualmente na Suíça.

