Número de mortos por terremoto no Japão chega a 232

TÓQUIO, 17 JAN (ANSA) - Chegou a 232 o número de mortos no terremoto que sacudiu o Japão em 1º de janeiro.

Segundo as autoridades da prefeitura de Ishikawa, 21 pessoas estão desaparecidas, e mais de mil ficaram feridas no abalo sísmico.

O tremor teve magnitude 7.5 na escala Richter, com epicentro na costa da península de Noto, e foi sentido até em Tóquio, a quase 300 quilômetros de distância em linha reta.

Os últimos corpos foram encontrados no entorno do mercado situado no centro da cidade de Wajima, onde uma área de 50 mil metros quadrados foi devastada por um incêndio após o terremoto, destruindo mais de 200 edifícios.

Cerca de 16,7 mil pessoas ainda estão em abrigos. Após a tragédia, o governo japonês anunciou nesta semana que vai dobrar o fundo de emergência para calamidades naturais de 500 bilhões para 1 trilhão de ienes (de R$ 16,7 bilhões para R$ 33,4 bilhões).

Os danos materiais provocados pelo terremoto de 1º de janeiro são estimados em 800 bilhões de ienes (R$ 26,7 bilhões). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.