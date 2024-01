Na gelada Toronto, mulheres mergulham em lago gelado para injeção de energia

TORONTO (Reuters) - Vestindo trajes de banho, gorro e luvas de lã quentes, um grupo de mulheres canadenses mergulhou no gelado Lago Ontario na manhã desta quarta-feira para nadar ao nascer do sol, incentivando umas às outras em meio a tons alaranjados do alvorecer de inverno e o vento frio.

Enquanto o resto de Toronto cobria-se com casacos de neve e grossos cachecóis, esse grupo de cerca de 20 mulheres mergulhava em temperaturas de -24º Celsius, com sensação térmica ainda menor devido ao vento gelado.

As nadadoras reuniram-se no começo da manhã com garrafas térmicas em mãos antes de tirarem os casacos de inverno e correrem para as ondas que se oscilavam.

"Isso é definitivamente superar os limites", disse Anna Clarey, antes de entrar na água.

"Com o vento frio, é cerca de 25º Celsius negativos… esse é um dos dias mais desafiadores, mas vai ser ótimo", acrescentou, antes de passar cerca de cinco minutos na água.

Ela não está sozinha em desbravar o frio. Muitos moradores de Toronto mergulham com frequência nas águas geladas em busca de benefícios para a saúde.

Mergulhos frios estão se tornando cada vez mais populares no Canadá. Seus defensores acreditam que trazem benefícios à saúde, incluindo redução de inflamações, melhora da circulação sanguínea e níveis elevados de dopamina e endorfina, o que gera mais alegria e energia ao longo do dia.

Esses benefícios não foram cientificamente comprovados, e organizações como a Associação Norte-Americana do Coração alertaram para potenciais riscos da atividade para a saúde.

(Reportagem de Nivedita Balu, em Toronto)