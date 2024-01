Mitsuko Tottori, primeira mulher nomeada presidente da Japan Airlines

Mitsuko Tottori, de 59 anos, foi nomeada presidente da companhia aérea Japan Airlines nesta quarta-feira (17) a partir de 1º de abril, algo excepcional, já que a promoção de mulheres é escassa nas grandes empresas japonesas.

Esta ex-aeromoça da Japan Airlines iniciou sua carreira na empresa em 1985 e começou a ocupar cargos de responsabilidade em 2005.

Tottori substituirá Yuji Akasaka, de 61 anos, que assumirá o cargo de presidente do conselho de administração da Japan Airlines a partir de 1º de abril. As duas nomeações precisam ser validadas na assembleia geral ordinária do grupo, em junho.

Em 2022, as mulheres ocupavam apenas 15,5% dos assentos nos conselhos de administração de grandes empresas japonesas cotadas na Bolsa, ou seja, metade da média dos países industrializados membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e a mais baixa entre os países do G7.

Apenas 13,2% dos cargos de gestão no Japão eram ocupados por mulheres em 2021, o índice mais baixo entre os países da OCDE e bem abaixo da meta de pelo menos 30% que o governo japonês havia estabelecido para 2020, e que foi adiada no ano passado para 2030 para as grandes empresas cotadas.

