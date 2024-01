Ministro da Educação destaca o papel da Inteligência Artificial na transformação da educação em Davos 2024

DAVOS, 17 de janeiro de 2024 (WAM) -- O Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro da Educação, falou sobre o papel transformador da IA na educação durante sua participação em uma sessão principal no Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos durante o 54º Fórum Econômico Mundial em Davos. Al Falasi enfatizou que o discurso sobre IA na educação evoluiu das discussões teóricas para a implementação prática, marcando um passo significativo para melhorar os resultados educacionais.

Em um painel de discussão intitulado "Revolucionando a educação: An AI Tutor for Every Student and Beyond", com a participação de Brad Smith, vice-presidente e presidente da Microsoft, e Quddus Pativada, fundador e CEO da ASI, Al Falasi destacou o imperativo de integrar aplicativos de IA de forma abrangente no sistema educacional, considerando-o essencial para elevar a qualidade dos resultados educacionais.

A sessão, realizada no pavilhão dos Emirados Árabes Unidos em Davos 2024, explorou a iniciativa pioneira dos Emirados Árabes Unidos de integrar a IA em seu sistema educacional para equipar os alunos com habilidades voltadas para o futuro. Além disso, ressaltou os possíveis benefícios para governos e instituições proeminentes no aproveitamento da IA para cultivar sistemas educacionais dinâmicos e altamente avançados.

O Dr. Al Falasi destacou que o enorme desenvolvimento do uso da IA no sistema educacional garante o desenvolvimento contínuo do setor educacional. Esse desenvolvimento garante que os alunos adquiram as habilidades e os conhecimentos necessários para o mercado de trabalho em evolução, especialmente em setores cruciais.

Durante a sessão, o ministro observou que os ministérios da educação e os tomadores de decisão devem aproveitar os aplicativos de IA no setor educacional de maneira cuidadosa para garantir que os sistemas educacionais oficiais se alinhem aos desenvolvimentos tecnológicos e atendam às aspirações dos alunos. Ele também enfatizou que as repercussões positivas da IA vão além do desenvolvimento das habilidades dos alunos por meio do AI Tutor, abrangendo o desenvolvimento de capacidades para professores e educadores.

O Dr. Al Falasi mencionou que os professores continuam sendo fundamentais para o sucesso e a continuidade do processo educacional, exercendo a influência mais significativa nas jornadas educacionais dos alunos. Ele também ressaltou a importância de aproveitar as tecnologias modernas e oferecer programas de treinamento e qualificação para capacitar os professores, facilitando suas funções na formação das gerações futuras com maior facilidade e eficácia.

O ministro emirático mencionou a dedicação do Ministério da Educação em integrar de forma responsável a IA generativa no sistema educacional nacional. O objetivo é de encontrar maneiras de usar a IA de forma eficaz para melhorar o sistema e ajudar os alunos. Ele também expressou entusiasmo com a realização do AI Tutor Hackathon durante a COP28 em dezembro, que teve resultados positivos, especialmente em termos de como os alunos interagiram e se beneficiaram com a plataforma.

Al Falasi lembrou ainda que a plataforma do AI Tutor dos EAU é um sistema exclusivo que permite que o AI Tutor personalize o aprendizado de cada aluno com base em suas necessidades específicas. O AI Tutor foi desenvolvido especificamente para o sistema educacional dos Emirados Árabes Unidos usando o currículo nacional, permitindo assim que os alunos perguntem sobre tópicos relevantes para seus estudos. Além de ser bilíngue - árabe e inglês - o AI Tutor foi adaptado para se alinhar às nuances culturais dos EAU, oferecendo conteúdo não apenas educacional, mas também culturalmente relevante. "Os EAU, reconhecidos como um centro de inovação global e com classificações avançadas em vários índices de competitividade global, têm o compromisso de investir em tecnologias futuras para sustentar e reforçar sua posição de destaque. Essa abordagem proativa envolve uma exploração, um estudo e uma análise minuciosos dos recursos apresentados pela IA para melhorar significativamente o setor educacional. O objetivo é tomar medidas preventivas que preparem os alunos para se destacarem no futuro mercado de trabalho, alinhando-se com as aspirações da União delineadas pelo presidente Sua Alteza xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan para o ano corrente", afirmou.

A participação em sessões importantes e reuniões bilaterais, como 'A New Public-Private Agenda for Education', 'Meeting of the Reskilling Revolution Champions' e o painel de discussão sobre desenvolvimento da educação e mitigação de riscos, solidifica ainda mais a liderança dos EAU na educação global. A presença do país em Davos 2024 reforça seu papel como um parceiro fundamental na tomada de decisões globais.