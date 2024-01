Ministra de Estado participa de mesa redonda sobre mulheres na diplomacia

DUBAI, 17 de janeiro de 2024 (WAM) — Noura Al Kaabi, ministra de Estado, participou de uma mesa redonda sobre mulheres na diplomacia, organizada pela Embaixada da República da Eslovênia nos Emirados Árabes Unidos e pelo Instituto Fiker e Biblioteca Fiker em Dubai. A sessão contou com a presença de várias embaixadoras e representantes diplomáticos.

A discussão abordou formas de reforçar a participação das mulheres na diplomacia, bem como a igualdade de gênero na gestão da política externa e no campo diplomático. Os participantes exploraram o escopo de trabalho das mulheres no setor e trocaram percepções e experiências obtidas em suas missões nesse campo.

Em seu discurso de abertura, Al Kaabi destacou que as conquistas abrangentes e distintas das mulheres dos Emirados são um reflexo pragmático da visão dos EAU, defendida inicialmente pelo falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan e pelo xeique Khalifa bin Zayed Al Nahyan. O presidente emirático xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan continua esse legado, que contribuiu para fortalecer o papel das mulheres em todos os campos e setores.

Al Kaabi elogiou o papel crucial da xeica Fatima bint Mubarak, presidente da União Geral das Mulheres (GWU, na sigla em inglês), presidente do Conselho Supremo para a Maternidade e Infância e presidente Suprema da Fundação para o Desenvolvimento da Família (FDF), "a Mãe da Nação", no apoio às mulheres como parceiras-chave no desenvolvimento abrangente dos EAU.

Além disso, a ministra enfatizou a importância da influência das mulheres na diplomacia em vários níveis e seu papel na formação e no apoio ao sistema diplomático internacional, bem como suas valiosas contribuições na liderança da ação diplomática global. Al Kaabi também salientou a posição de destaque das mulheres dos Emirados no campo da ação diplomática, o que reflete o empenho dos EAU em capacitar as mulheres e apoiar seu papel na tomada de decisões.

Nos últimos anos, os Emirados Árabes Unidos continuaram a fortalecer a representação das mulheres no setor diplomático, proporcionando um ambiente de trabalho igualitário e garantindo que elas recebam o apoio necessário para ter sucesso. Os esforços dos EAU contribuíram para as principais conquistas das mulheres em várias organizações, em fóruns internacionais e na ONU, além de ocuparem cargos de destaque internacional.

A ministra emirática afirmou o interesse dos Emirados Árabes Unidos em trabalhar e colaborar com a comunidade internacional para capacitar as mulheres no campo diplomático e investir em suas qualificações, o que aprimora seus papéis no desenvolvimento sustentável do mundo e alcança as aspirações das mulheres por progresso e prosperidade.

A mesa redonda contou com a participação de várias embaixadoras nos Emirados Árabes Unidos, incluindo Natalia Al Mansour, embaixadora da Eslovênia; Meropi Christofi, embaixadora do Chipre; Heidi Finamore, embaixadora da Austrália; Tuula Yrjölä, embaixadora da Finlândia; Dana Goldfin?a, embaixadora da Letônia; Maria Camilleri, embaixadora de Malta; Rebeca Sharona Perez Cervantes, embaixadora do Panamá; e Lucie Berger, embaixadora da União Europeia.

Clare Dalton, chefe de delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha nos Emirados Árabes Unidos; Sajeda Shawa, chefe do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários nos Emirados Árabes Unidos; Meghan Gregonis, cônsul-geral dos EUA nos Emirados Árabes Unidos, e Dena Assaf, coordenadora residente da ONU nos Emirados Árabes Unidos, também participaram da sessão.