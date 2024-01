'Meu banheiro nunca mais ficou molhado': 'tapete de pedra' está com 23% OFF

Nada como relaxar e recuperar as energias com um belo banho, não? Mas isso pode ir por água abaixo dependendo do tapete que você utiliza para secar os pés. Se o seu costuma ficar muito molhado e escorregadio, ele passa a ser um risco para a sua segurança.

Um produto que pode solucionar esse problema é o tapete Drytomita, que promete secar os pés em minutos, mantendo seu banheiro sequinho e mais seguro. O item está com desconto e sai por menos de R$ 180. Confira a seguir as características do tapete e o que diz quem o comprou.

Como esse produto funciona?

Apesar de parecer ser feito de pedra, o tapete é à base de terra de diatomáceas - uma rocha sedimentar siliciosa e macia. Além disso, ele tem fibra de madeira e cal hidratada.

Esse conjunto é ultra absorvente, fazendo com que os pés sequem rapidamente, sem deixar o banheiro molhado após o uso. O processo é quase instantâneo, segundo compradores.

O que esse tapete tem de bom?

Antiderrapante . O material no qual ele é produzido é poroso, deixando sua pisada mais firme e segura ao sair do banho, evitando escorregões, segundo o fabricante.

. O material no qual ele é produzido é poroso, deixando sua pisada mais firme e segura ao sair do banho, evitando escorregões, segundo o fabricante. Higiênico . Seca os pés sem encharcar o banheiro. Ao contrário dos tapetes de plástico que podem dar mofo, e dos de pano que demoram a secar, o tapete Drytomita possui secagem rápida e não transfere o líquido para o piso.

. Seca os pés sem encharcar o banheiro. Ao contrário dos tapetes de plástico que podem dar mofo, e dos de pano que demoram a secar, o tapete Drytomita possui secagem rápida e não transfere o líquido para o piso. Fácil de limpar. Não precisa de produtos de limpeza. A higienização pode ser feita com um pano úmido ou com a lixa fornecida junto com o produto. Além disso, você pode deixá-lo em pé uma vez por semana para sair o excesso.

Não precisa de produtos de limpeza. A higienização pode ser feita com um pano úmido ou com a lixa fornecida junto com o produto. Além disso, você pode deixá-lo em pé uma vez por semana para sair o excesso. Ecológico . Ele é feito de materiais naturais, uma alternativa mais ecológica em relação aos outros produtos similares.

. Ele é feito de materiais naturais, uma alternativa mais ecológica em relação aos outros produtos similares. Resistente. O fabricante informa que o tapete sustenta até 150 kg, e não quebra com facilidade.

O que diz quem comprou?

O produto possui mais de 1.500 avaliações na Amazon, parceira do UOL, acumulando uma nota de 4,5 de um total de 5.

Confesso que estava incrédula, mas real absorve rápido a água. O material condiz com as fotos. A única coisa com a qual não me adaptei bem ainda foi com a forma de higienização - vem com uma lixinha e, basicamente, você só precisa esfregar a lixa na pedra, ficando com o aspecto "riscado". Mas na questão da absorção realmente cumpre o papel.

Larissa Teixeira

Funciona perfeitamente. Chegou inteiro, rápido e quando eu puder, comprarei outro. Absorve totalmente e logo sai a marca dos pés.

Lucia M

Produto de altíssima qualidade, não escorrega e é muito elegante. O único porém é que com o tempo ele perde um pouco da capacidade de absorção.

João Pedro

Meu banheiro nunca mais ficou molhado com este tapete, se não fosse tão caro eu compraria para os outros banheiros.

Thabata Bocchi

Principais reclamações

De outro modo, segundo algumas avaliações, o tapete pode deformar após o uso. Também há consumidores que citam que o produto fica sujo facilmente.

Adorei o tapete. Excelente absorção. Comprei mais de uma vez, mas agora estou percebendo que eles empenam.

Lucas Houaiss

O produto absorve bem a água, mas, após 3 semanas, já não fica mais reto no chão. A absorção da água fez com que ele ficasse abaulado, não mais reto e completamente sambando no chão. Não recomendo.

Elisa



Inicialmente, ele absorvia muito bem; com o tempo, parece que perdeu sua eficácia. É preciso ter cuidado com líquidos coloridos (inclusive sabonetes, shampoos) e até mesmo se o pé estiver sujo, pois é absorvido e suja com certa facilidade. A única forma de limpar essas manchas é lixando (ele já vem com uma lixa), o que não é muito prático dependendo do uso que faz.

Vanni

Com informações de matéria publicada em 30/11/2023.



Quer saber mais sobre produtos de casa, de beleza, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).