Meloni e Bill Gates anunciam reunião para discutir IA

ROMA, 17 JAN (ANSA) - O fundador da Microsoft Bill Gates será recebido nesta quinta-feira (17) no Palazzo Chigi, sede do governo italiano, pela primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, no âmbito de uma série de encontros sobre inteligência artificial.

A premiê escolheu o tema como um dos principais da presidência rotativa do país no G7.

Ela já encontrou diversos líderes e pessoas-chave a respeito da questão, como o premiê britânico, Rishi Sunak; o CEO da Tesla e X (antigo Twitter), Elon Musk; e o fundador do LinkedIn, Reid Hoffman.

A reunião com Bill Gates será uma oportunidade para falar de riscos e oportunidades do recurso, com particular atenção aos efeitos da tecnologia sobre o mundo do trabalho e o impacto sobre as economias, o futuro das democracias e grandes temas éticos. (ANSA).

