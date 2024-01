Mecanismos de transferência de renda e proteção social serão definitivos no futuro da China, diz economista

Em 2023, a China teve seu crescimento mais fraco em três décadas fora do período da Covid, em um momento em que uma crise imobiliária e incertezas estão prejudicando a recuperação da segunda maior economia do mundo. Os mercados acionários mundiais caíram acentuadamente nesta quarta-feira (17) após a publicação dos números do crescimento anual do PIB da China e os comentários de bancos centrais menos otimistas do que os mercados sobre futuros cortes nas taxas de juros.

O desemprego recorde entre os jovens e a desaceleração global também estão prejudicando os motores tradicionais do crescimento chinês. Mas, segundo o economista francês Jean-François Huchet, especialista em economias asiaticas, é importante ter em mente que a China "ainda tem bolsões de crescimento muito significativos, que os chineses investiram muito em educação e pesquisa e que a China ainda tem impulsionadores de crescimento suficientes", avaliou, em entrevista à RFI.

"Gostaria de lembrar a vocês que estamos falando de um crescimento de pouco mais de 5%. É claro que todos os problemas que a China enfrenta são diferentes. Ela não lida com eles da mesma forma quando o crescimento é de 8,9% ou 10%, e quando cai abaixo de 5%, o que também altera a margem de manobra do governo chinês, uma margem que está encolhendo, digamos assim, quando falamos sobre a desaceleração do crescimento chinês e de seu declínio demográfico", diz Huchet.

O produto interno bruto (PIB) da China cresceu 5,2% em relação ao ano anterior. Embora esse ritmo seja invejado pela maioria das grandes economias, é, no entanto, o índice mais fraco para desde 1990 (3,9%), excluindo o período da Covid.

"O abalo nos mercados mundiais não demorou a chegar, com os mercados acionários europeus acelerando seu declínio", comentaram os economistas da RichesFlores Research. Na Europa, por volta das do meio-dia, Paris estava perdendo 1,06%, Frankfurt 0,93%, Londres 1,64% e Milão 0,84%.

Proteção social

Para o especialista, a desaceleração chinesa não seria exatamente uma má notícia para o mundo. "Depende do que o governo chinês fará a respeito. Mas não acho que poderíamos ter continuado com o tipo de crescimento demográfico que tivemos nos anos 1980, porque a Europa e a Índia teriam tido enormes problemas ambientais. A China e a Índia nos colocam uma série de questões. Portanto, a desaceleração demográfica é uma boa notícia para o planeta como um todo", contemporiza.

"Agora, se o governo chinês for capaz de implementar instrumentos de transferência de renda, nós poderemos fazer o mesmo. Nossas sociedades precisam de um pouco mais de proteção social", afirma o especialista.

Aposentadorias mais eficazes

"Com aposentadorias um pouco mais eficazes, poderíamos imaginar que a grande poupança existente na China poderia ser canalizada um pouco mais para o consumo e, assim, a China poderia continuar a desempenhar um papel importante na economia global", diz Huchet. "No entanto, ainda temos uma série de pontos de interrogação sobre a disposição do governo chinês de mudar nesta sociedade e criar efetivamente colchões de segurança social na Ásia. No final das contas, apenas as sociedades mais avançadas, como Japão, Coreia do Sul, Cingapura ou Taiwan conseguiram estabelecer esse tipo de organização socioeconômica", contextualiza.

Sem cortes nas taxas de juros

Outro fator que causou perturbações nos mercados mundiais nesta quarta-feira foram os comentários feitos pelos bancos centrais nesta semana, que "afastaram as expectativas de cortes nas taxas básicas de juros" pelos bancos centrais da Europa e dos EUA, destacou Michael Hewson, analista da CMC Markets.

"Com a atividade econômica e o mercado de trabalho em boa forma, e a inflação caindo gradualmente para 2%, não vejo razão para agir tão rapidamente ou cortar tão rapidamente como fizemos no passado", disse o governador do Fed (Banco Central Americano), Christopher Waller, enquanto na semana passada a maioria do mercado esperava que o Fed cortasse as taxas já em março.

"Waller falou ontem dos Estados Unidos, mas muitos de seus colegas estão falando do Fórum Econômico Mundial em Davos nesta semana, em uma tentativa de trazer o mercado de volta à razão", comentou Ipek Ozkardeskaya, analista do Swissquote Bank.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse em uma entrevista à Bloomberg em Davos que era provável que a instituição monetária cortasse suas taxas básicas durante o verão, mas ressaltou que isso "dependia dos dados macroeconômicos" que seriam publicados e que um "nível de incerteza" persistia nesse estágio.

(Com AFP)