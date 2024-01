Mansoor bin Mohammed inaugura a Intersec 2024

DUBAI, 16 de janeiro de 2024 (WAM) -- O xeique Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente do Conselho de Segurança dos Portos e Fronteiras de Dubai, inaugurou na terça-feira a Intersec 2024, principal feira comercial do mundo para segurança, proteção e proteção contra incêndio.

A Intersec 2024, que marca a 25ª edição do evento, continua até 18 de janeiro no Centro de Comércio Mundial de Dubai (DWTC, na sigla em inglês) com o tema "Inovando a tecnologia de segurança por um quarto de século".

A feira, com expositores apresentando seus produtos e serviços em 13 pavilhões, prevê a maior edição até hoje em seu quarto de século de história.

Realizado sob o patrocínio do xeique Mansoor bin Mohammed, o evento recebe mais de mil expositores de mais de 60 países, um aumento de 20% em relação a 2023, destacando sua importância como um centro de rede crucial que reúne líderes do setor e apresenta tecnologia de ponta em Dubai.

Durante uma visita à Intersec 2024, o xeique Mansoor esteve nos estandes de vários expositores, incluindo Microlink, SIRA, Axis Communications, Motorola, Genetec, Corodex e NAFFCO, além do pavilhão alemão.

Paralelamente aos programas do dia de abertura, também homenageou os vencedores da primeira edição do 'Prêmio de Profissionalismo e Distinção em Segurança'. Esse prêmio reconhece a excelência entre o pessoal de segurança do setor privado nos Emirados Árabes Unidos e foi lançado com o apoio da Agência Reguladora do Setor de Segurança.

Grant Tuchten, diretor de Portfólio da Messe Frankfurt Oriente Médio, organizadora da Intersec, declarou: "Por 25 anos, a Intersec tem sido o principal centro de networking da região para especialistas em incêndio, segurança e proteção. A maior edição deste ano significa nosso crescimento, com uma expansão de 20% a partir de 2023. A Intersec 2024 está pronta para destacar a inovação e a segurança digital, unindo profissionais de todo o mundo para lidar com as necessidades em constante evolução do nosso setor.

E acrescentou: "Também estamos orgulhosos de mostrar nossas fortes afiliações com as principais entidades governamentais dos Emirados, enfatizando o compromisso do Governo com esses setores fundamentais."

A linha de programas da Intersec 2024 começou com a exclusiva Cúpula de Líderes em Segurança (ISLS), que explorou as tendências em segurança sustentável e combate a crimes ambientais. A Conferência de Segurança Cibernética, organizada pelo Conselho de Segurança Cibernética dos EAU, foi aberta com um discurso sobre o aprimoramento da segurança nacional por meio da inteligência de segurança cibernética. A Conferência de Saúde e Segurança começou com uma atualização sobre o Padrão dos Emirados para Governança e Liderança de Saúde e Segurança Ocupacional. Além disso, a Conferência sobre Incêndio e Resgate promoveu painéis de discussão sobre a revolução da prevenção de incêndios com análise de dados e tecnologia e o avanço da segurança no armazenamento de energia.

Outro destaque do dia de abertura foi quando especialistas em arrombamento, incluindo Frontier Pitts, A1 Fencing, ABUS e NAFFCO, demonstraram os recursos e a eficácia de uma ampla gama de produtos de segurança física em tempo real na Live Attack Zone (Zona de Ataque Ao Vivo), em parceria com o Conselho de Certificação de Prevenção de Perdas (LPCB).

Os fornecedores globais de segurança cibernética, incluindo Amstergi, Seagate e Zycoo, se reuniram no pavilhão in{:cyber} para apresentar inovações de ponta e os produtos mais recentes que estão remodelando o cenário da defesa digital. Além disso, no pavilhão in{:cyber}, os participantes exibiram sua experiência em diversos domínios de segurança cibernética na Hack Arena, enquanto o primeiro dia na Arena dos Inovadores se concentrou no papel das startups na segurança cibernética e nacional.

A 25ª edição da Intersec abrangerá cinco amplas categorias de produtos, a saber, Segurança Comercial e de Perímetro, Segurança Interna e Policiamento, Incêndio e Resgate, Segurança e Saúde e Segurança Cibernética, oferecendo soluções personalizadas para cada segmento do setor sob o mesmo teto.

A Intersec 2024 está sendo realizada nos Halls 1-8 da Saeed Arena e Saeed 1-3, além do Pavilhão no DWTC.

