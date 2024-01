Maior exposição de tecnologia de iluminação e construção do Oriente Médio começa em Dubai

DUBAI, 17 de janeiro de 2024 (WAM) -- A 'Light + Intelligent Building Middle East', a maior exposição de tecnologia de iluminação e construção da região, foi inaugurada oficialmente por Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO da Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA, na sigla em inglês). Agora em seu 17º ano, a exposição será realizada sob o tema "Futuro Iluminado: Como a responsabilidade guiará o futuro da luz e dos edifícios". Com três pavilhões e um crescimento de 75% no espaço do evento e de 128% no número de expositores em relação ao ano passado, mais de 400 expositores internacionais apresentarão as últimas tendências, inovações e tecnologias nos setores de iluminação, engenharia elétrica e edifícios inteligentes.

Durante a caminhada que marcou o início do evento, Al Tayer visitou vários estandes da exposição, incluindo Zumtobel, Signify, Ledvance, Vimar e TE Connectivity. Além disso, ele visitou os pavilhões da Alemanha e da Turquia.

Abdul Muhsin, diretor da exposição, lembrou que, nos próximos três dias, a 'Light + Intelligent Building Middle East' será o epicentro dos setores de iluminação e tecnologia de construção, com uma série de sessões perspicazes, workshops e recursos da feira que destacarão e chamarão a atenção para o fato de que a responsabilidade é fundamental para orientar o futuro da luz e dos edifícios. "Com mais de 400 expositores e 30 países representados, e uma gama de especialistas globais falando em várias conferências e fóruns, teremos uma perspectiva verdadeiramente internacional sobre como podemos garantir a eficiência energética, promover o bem-estar e proteger o meio ambiente", acrescentou.

No dia de abertura, os líderes globais de pensamento em iluminação se reunirão na Conferência THINKLIGHT. Lauren Dandridge, diretora da Chromatic, sediada nos EUA, fez o discurso inaugural, seguido por uma sessão focada no planejamento mestre da iluminação nas cidades. Emilio Hernandez, membro fundador da Green Lighting, apresentou uma sessão sobre circularidade, criando produtos projetados para durar vários ciclos de vida.

A Cúpula de Edifícios Inteligentes foi aberta com uma sessão sobre "Aprendizados da COP 28 e o caminho para edifícios inteligentes sustentáveis", apresentada pelo Dr. Ali Al Jassim, presidente do Emirates Green Building Council. A cúpula também contou com sessões exclusivas que discutiram os principais aspectos da eficiência energética, IA em edifícios e adaptação às mudanças climáticas, lideradas por especialistas renomados, incluindo o Dr. Yianni Spanos, vice-presidente de sustentabilidade da Expo City Dubai; Dr. Ahmad Altarawneh, consultor sênior de transformação digital da Polícia de Dubai e Tekha Selim, vice-presidente e chefe da região MENA do International WELL Building Institute.

As palestras técnicas no palco do InSpotLight começam nesta quarta-feira (17/ 01/24), e contarão com palestrantes de todo o mundo, com a sessão de abertura de Jelena Lazarevic, Associate, Foundry London. Nesta terça, o público no palco do InSpotLight assistiu ao julgamento e à apresentação ao vivo das listas de finalistas do Prêmio Produto do Ano.

Completando os três dias de exposição de luz e construção inteligente, haverá o 'Light Middle East Awards', agora em seu décimo ano. Mais de 159 inscrições foram recebidas em categorias como "Projeto do Ano", "Produto do Ano" e "Parceiro do Ano", e os vencedores serão anunciados em uma cerimônia de prestígio no Palazzo Versace Dubai em 18 de janeiro de 2024.

Mais de mil marcas serão apresentadas na 'Light + Intelligent Building Middle East' em seis categorias de produtos, que incluem: "Iluminação técnica", "Lâmpadas e componentes elétricos", "Iluminação decorativa", "Iluminação arquitetônica", "Engenharia elétrica" e "Automação residencial e predial inteligente". O evento vai até 18 de janeiro, no Dubai World Trade Centre.