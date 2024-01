Maersk e Hapag-Lloyd formam aliança no setor de transporte marítimo

Haia, 17 - A gigante dinamarquesa A.P. Moeller-Maersk e a alemã Hapag-Lloyd estão se unindo para fechar um acordo de compartilhamento de novas embarcações a partir do próximo ano, em uma mudança no quadro global dessas alianças no setor.

O pacto busca impulsionar eficiências e ajudar a acelerar os esforços de descarbonização das empresas, anunciaram nesta quarta-feira as companhias.

Juntas, as duas empresas respondem por pouco mais de 20% da fatia global de mercado no setor de transporte marítimo de cargas. Fonte: Dow Jones Newswires.