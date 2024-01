Lula deve receber chanceler chinês na sexta-feira

(ANSA) - BRASÍLIA, 17 GEN - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir nesta sexta-feira (19) com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, segundo informou uma fonte do Palácio do Planalto consultada pela ANSA.

O encontro deve acontecer em Fortaleza, mas ainda não consta na agenda oficial.

Wang Yi realizará uma visita oficial ao Brasil entre os dias 18 e 19.

O diplomata chinês será recebido em Brasília pelo chanceler brasileiro, Mauro Vieira, segundo informou o Itamaraty em nota.

"Os chanceleres co-presidirão a 4ª Reunião do Diálogo Estratégico Global Brasil-China na qual serão tratados temas bilaterais, multilaterais e regionais, além da presidência brasileira do G20, a reforma da governança global e a cooperação bilateral em comércio, investimentos e ciência, tecnologia e inovação", conclui o texto. (ANSA).

