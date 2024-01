Leve e barato, mini ar-condicionado ajuda a refrescar no verão; veja lista

O aparelho conhecido como mini ar-condicionado pode ser uma boa opção para aliviar o incômodo nesses dias de calorão. Ele é um dispositivo leve, pequeno e prático, que funciona como um resfriador de ar local.

O produto opera por meio da combinação de um ventilador interno com um reservatório cheio de gelo ou água gelada. Ao entrar em contato com um deles, o ar circulando através do equipamento fica mais fresco.

É bom saber que alguns modelos têm um tipo de esponja úmida que precisa ser levada à geladeira ou freezer antes do uso. O aparelho também não comporta peças como as de um ar-condicionado, mas resfria suficientemente bem para levar esse apelido carinhoso.

Veja alguns benefícios e desvantagens:

Prós

é leve

tem preço acessível em comparação a um aparelho de ar-condicionado

resfria o ar melhor do que um umidificador

Contras

resfria o ar apenas no seu entorno e não chega a impactar na temperatura do cômodo por inteiro

precisa de água gelada ou gelo para funcionar, o que interfere na portabilidade

Confira algumas sugestões de produtos para ajudar em suas pesquisas caso queira um. Os preços foram checados na data de publicação e podem variar com o tempo.

Tem três velocidades: forte, médio e fraco.

Com água no reservatório de 250 ml, funciona bem por um período de seis a oito horas, dependendo da quantidade de ar que irá circular.

Além de resfriar, umidifica o ambiente. Deve refrigerar de maneira satisfatória áreas com até dois metros quadrados.

Mini ar-condicionado com sete cores de LED para refrigerar o ar e enfeitar o ambiente.

O modelo é silencioso, o que ajuda quem deseja um pouco de refresco enquanto estuda e trabalha.

Com água gelada ou gelo, pode funcionar bem por um período de seis a oito horas.

A capacidade do tanque de água é de 750 ml.

Refresca e umidifica um ambiente de até dez metros quadrados, segundo a fabricante, reduzindo a temperatura em até 8 ºC.

Seu tanque de água ou gelo tem capacidade para 350 ml.

Modelo bem pequeno, com apenas 16 centímetros de altura, pode até ser levado em uma bolsa.

Umidifica e resfria o ar à sua volta por meio de um dispenser de gelo, que você precisa colocar no freezer por algumas horas antes de usar.

Funciona com cabo USB.

Tem formato portátil, para facilitar o transporte.

Funciona por meio de uma entrada USB

Apresenta um sistema econômico de resfriamento, usando o processo de evaporação da água

Filtra partículas indesejadas e melhora a qualidade do ar.

*Com informações de conteúdo publicado em 05/03/2022.

