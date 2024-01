Leilão da Receita tem dois iPhones por R$ 800 e carro por R$ 15 mil

Do UOL, em São Paulo

Um novo leilão eletrônico de produtos apreendidos pela Receita Federal tem 74 lotes com lances iniciando em R$ 500.

O que aconteceu

Lances podem ser dados entre 25 e 29 de janeiro. A Receita vai leiloar 74 lotes com itens e preços variados entre as 8h de 25 de janeiro e as 21h de 29 de janeiro. Se a mercadoria foi arrematada, deve ser resgatada em até 30 dias. O leilão será pela internet, e os lotes disponíveis podem ser acessados clicando aqui.

Leilão será realizado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Para participar, é necessário ter uma conta GOV.BR com nível de confiabilidade Prata ou Ouro. O e-CAC pode ser acessado neste link.

Lote tem dois iPhones 11 por R$ 800. O lote 47, por exemplo, oferece um iPhone 11 e um iPhone 11 Pro Max por R$ 800, além de um cabo para carregamento. Além disso, o leilão oferece um carro por R$ 15 mil, computadores, equipamentos de pesca, relógios inteligentes, scooters, bicicletas elétricas e muito mais.

Atenção: alguns lotes não podem ser comercializados. Está disposto no edital da Receita que os lotes 29, 30, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 67, 68, 69, 70 e 71 têm a venda proibida.