Kremlin considera muito importante trabalho para integrar Arábia Saudita ao Brics

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin afirmou nesta quarta-feira que considera muito importante o trabalho para integrar a Arábia Saudita ao bloco de países em desenvolvimento Brics e disse que esse trabalho continua.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez o comentário depois que o ministro do Comércio do reino afirmou, em um painel no Fórum Econômico Mundial em Davos, que a Arábia Saudita ainda não aderiu oficialmente ao Brics.

(Reportagem da Reuters)