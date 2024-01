Justiça autoriza emprego da Força Penal para treinamento e sobreaviso em Porto Velho (RO)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Penal Nacional, em caráter episódico e planejado, para treinamento e sobreaviso, por 180 dias, no período de 21 de janeiro a 18 de julho de 2024. Os treinamentos, segundo o ato, serão realizados na Penitenciária Federal em Porto Velho (RO) e serão coordenados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça. A autorização consta de Portaria, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 17.