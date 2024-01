Josias: José Dirceu tem razão, mas Haddad merecia defensor melhor

José Dirceu está correto ao rebater as críticas de Gleisi Hoffmann a Fernando Haddad, mas o próprio Lula deveria defender mais o ministro da Fazenda, afirmou Josias de Souza no UOL News desta quarta (17).

José Dirceu tem razão, mas Fernando Haddad mereceria um defensor melhor do que ele.

Dirceu ainda tem muito prestígio no PT, mas hoje ele não está dando as cartas no partido e no governo. Do ponto de vista do poder, é uma pessoa secundária, diferentemente da Gleisi Hoffmann, que recebe mão forte do presidente da República para conduzir os interesses do PT. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, as críticas de uma ala do PT a Haddad "não fazem sentido". O colunista rechaçou a tese de Gleisi, que alertou para o risco de o governo Lula "ser engolido pelo Congresso" e até sofrer um impeachment.

Gleisi se fixou como principal contraponto à política econômica de Haddad. Não faz nexo essa estratégia do PT. Ela insinua que, assim como Dilma, Lula poderia sofrer impeachment. Isso é conversa para boi dormir.

Primeiro: Alckmin não é o Temer. Ele é conhecido pela lealdade e não é crível que pudesse conspirar contra o Lula. Segundo: Lula não é a Dilma. Ele não sofreria um impeachment impassível, sem agir. É uma tolice essa premissa da Gleisi.

Não é sábia a estratégia do PT. Quando alveja os calcanhares do Haddad, sujeita o ministro aos ataques do centrão, aumentando a cobiça e o preço. Lula deveria sair mais em defesa do seu ministro. Josias de Souza, colunista do UOL

O que aconteceu

"É quase uma covardia não darmos apoio total a Haddad". Ex-ministro-chefe da Casa Civil, Dirceu fez a afirmação ao podcast do PT da Bahia. Ele se referia à necessidade de apoio ao ministro aprovar as medidas do ministro da Fazenda.

Declaração foi vista como uma crítica velada a Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Ela acumula atritos com Haddad por conta de divergências em relação à política econômica.

