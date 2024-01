Jannik Sinner avança para próxima fase do Aberto da Austrália

ROMA, 17 JAN (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner, atual número 4 do mundo, passou com tranquilidade para o terceiro turno do Aberto da Austrália ao vencer o holandês Jesper de Jong (161º).

O jovem altoatesino triunfou por 3 sets a 0, com um triplo 6/2, e enfrentará na próxima fase o vencedor o argentino Sebastian Baez, que passou pelo colombiano Daniel Galán.

Entre outros italianos envolvidos no primeiro Grand Slam de 2024, Matteo Arnaldi não teve chances diante do australiano Alex de Minaur, que protagonizou um tranquilo 3 sets a 0.

O próximo rival do dono da casa será Flavio Cobolli, compatriota de Arnaldi, que bateu o russo Pavel Kotov. (ANSA).

