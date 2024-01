Itália prorroga reforço de fronteira eslovena contra terrorismo

ROMA, 17 JAN (ANSA) - A Itália decidiu prorrogar os reforços da fronteira com a Eslovênia por mais cinco meses.

A medida foi adotada em outubro de 2023 para prevenir o terrorismo, após a intensificação dos conflitos no Oriente Médio, e venceria na próxima sexta-feira (19).

A extensão foi comunicada nesta quarta (17) pelo ministro do Interior, Matteo Piantedosi, às autoridades da União Europeia e a seus homólogos do bloco.

A decisão, segundo a pasta, "é motivada pela continuidade do risco de possíveis infiltrações terroristas entre os que entram irregularmente na Itália, e em razão do fato de que da fronteira terrestre com a Eslovênia transitam os maiores fluxos provenientes da rota balcânica".

Segundo o ministro, "as modalidades de controle, que continuarão sendo implementadas de maneira a garantir a proporcionalidade da medida, são de modo a causar o menor impacto possível sobre a circulação transfronteiriça e o transporte de mercadorias". (ANSA).

