Itália mantém equilíbrio em crise no Mar Vermelho, diz chanceler

ROMA, 17 JAN (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou nesta quarta-feira (17) que o país tem uma posição "equilibrada" em relação aos conflitos com o grupo rebelde iemenita Houthi no Mar Vermelho.

"Apesar de estar politicamente comprometida com a livre circulação do comércio marítimo, não participa dos ataques militares conduzidos pelos americanos e britânicos porque isso exigiria a aprovação do Parlamento", afirmou, em entrevista a um programa de rádio.

"Em vez disso, o governo pretende criar uma missão militar para proteger o tráfego marítimo do Mar Vermelho até o Estreito de Ormuz, ampliando a missão existente que já garante o tráfego marítimo do outro lado do estreito", acrescentou.

"Nesta missão, países fora da União Europeia, como a Noruega, poderiam participar", acrescentou, referindo-se a uma "missão de dissuasão", porque "navios militares podem abrir fogo em caso de ataque a navios mercantes, mas não são autorizados a atacar território iemenita". (ANSA).

