Israel mata 9 palestinos em ataques aéreos na Cisjordânia, dizem médicos

Por Ali Sawafta

TULKARM, Cisjordânia (Reuters) - Ataques aéreos israelenses mataram nove palestinos em duas áreas da Cisjordânia ocupada, nesta quarta-feira, segundo médicos, e os militares israelenses descreveram pelo menos cinco dos mortos como militantes suspeitos de planejar um ataque iminente.

Entre os territórios onde os palestinos buscam a condição de Estado, a Cisjordânia tem visto uma onda de violência paralela à guerra de Gaza, que eclodiu em 7 de outubro com uma onda de assassinatos e sequestros transfronteiriços por militantes islâmicos do Hamas no sul de Israel.

Um ataque aéreo a um carro em Balata, perto da cidade de Nablus, no norte da Cisjordânia, matou cinco membros de uma célula local de militantes que planejavam um ataque em grande escala contra os israelenses, disseram os militares em um comunicado.

O líder da célula, que está entre os mortos, foi nomeado como Abdullah Abu Shalal. A facção Fatah do presidente palestino Mahmoud Abbas disse que cinco de seus membros estavam no carro, incluindo Abu Shalal.

Horas depois, um ataque aéreo na cidade de Tulkarm, na Cisjordânia, matou quatro palestinos, segundo médicos. O porta-voz militar confirmou que uma operação estava em andamento em Tulkarm, mas não forneceu detalhes imediatamente.

A violência vinha piorando na Cisjordânia mesmo antes do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, que desencadeou uma ofensiva militar israelense total em Gaza com o objetivo de eliminar o grupo governante do enclave.

Nos três meses desde então, as forças israelenses mataram pelo menos 360 palestinos na Cisjordânia, de acordo com uma declaração do Ministério da Saúde palestino nesta quarta-feira.

(Reportagem de Ali Sawafta)