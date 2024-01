Inteligência Artificial é a força motriz e o motor do futuro, diz Al Olama em sessão no 54º Fórum Econômico Mundial

DAVOS, 16 de janeiro de 2024 (WAM) -- Omar bin Sultan Al Olama, ministro de Estado da Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicativos de Trabalho Remoto dos Emirados, enfatizou que o rápido crescimento observado no mercado global de inteligência artificial generativa reflete que a IA é a força motriz e o motor do futuro.

Al Olama destacou que a liderança dos Emirados Árabes Unidos reconhece há mais de duas décadas a importância de adotar e desenvolver os recursos e as soluções da Quarta Revolução Industrial, aumentando o investimento no setor de tecnologia e inteligência artificial que remodela vários setores em todo o mundo.

Isso aconteceu durante uma sessão intitulada "IA generativa: motor a vapor da Quarta Revolução Industrial", como parte do 54º Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês). A sessão incluiu Omar Sultan Al Olama, Cristiano Amon, presidente e diretor-executivo da Qualcomm, Julie Sweet, presidente e diretora-executiva da Accenture, Irlanda; membro do Conselho de Curadores do WEF e Arvind Krishna, presidente e diretor-executivo da IBM, EUA; Conselho Internacional de Negócios.

A sessão foi moderada por Zanny Minton Beddoes, editora-chefe da The Economist.

Al Olama afirmou que a integração dos esforços globais por meio do fornecimento de plataformas eficazes para o diálogo internacional, como o Fórum Econômico Mundial, contribui para aumentar a prontidão dos governos em setores futuros e apoia seus esforços no desenvolvimento de soluções e ferramentas para acelerar o progresso em direção ao futuro.

O ministro enfatizou a importância da cooperação internacional no mapeamento dos desafios e oportunidades atuais e futuros e no estabelecimento das bases para enfrentá-los. E afirmou que o governo dos Emirados Árabes Unidos busca colaboração internacional e parcerias com empresas de tecnologia em todo o mundo para garantir a realização de retornos positivos e abordar os aspectos negativos da tecnologia que podem ocorrer ao longo do tempo.

Al Olama enfatizou o compromisso dos EAU com a criação de um ambiente propício para acelerar a adoção da inteligência artificial generativa, reconhecendo seu potencial para contribuir com as metas ambiciosas dos Emirados e as oportunidades positivas oferecidas para empresas de grande, pequeno e médio porte.

Também acrescentou que os Emirados possuem capacidades e recursos significativos por terem mais de 200 nacionalidades, o que torna o país uma plataforma ideal para o desenvolvimento de aplicativos globais de inteligência artificial em vários campos, como saúde e outros setores que precisam de desenvolvimento e aprimoramento.

O ministro destacou a infraestrutura digital e as estruturas legislativas flexíveis dos Emirados Árabes Unidos, garantindo a prosperidade mútua para os Emirados e as empresas de tecnologia.

Al Olama afirmou que, com a evolução da inteligência artificial generativa, a importância do desenvolvimento de habilidades digitais aumentou, enfatizando a necessidade de garantir a agilidade dos talentos para se adaptarem às novas tecnologias e acompanharem as mudanças globais.

E afirmou ainda que o Governo precisa explorar de perto as novas tecnologias, estudando seus desafios e oportunidades em potencial, em vez de ignorá-las completamente. Al Olama disse que os EAU deram passos significativos no campo digital ao formar mais de 400 participantes do Programa de IA em colaboração com a Universidade de Oxford. O programa tem como objetivo treinar funcionários do Governo e tomadores de decisão em habilidades digitais, ética, fundamentos digitais e inteligência artificial para aumentar a conscientização das entidades governamentais e da sociedade, garantindo a adoção abrangente de tecnologias digitais em várias entidades.

Al Olama também mencionou que os Emirados comemoram o Dia dos Códigos dos Emirados Árabes Unidos todos os anos em 29 de outubro, com mais de 100 mil membros da comunidade participando da codificação para promover a conscientização digital na sociedade e incentivá-los a iniciar sua jornada digital e se destacar nesses campos futuros. Ele também ressaltou o sucesso dos Emirados Árabes Unidos na introdução da inteligência artificial nos currículos educacionais, ensinando aos alunos métodos de programação e a ética da inteligência artificial.

A sessão, realizada como parte das iniciativas da Aliança de Governança de Inteligência Artificial do Fórum Econômico Mundial, se concentrou na evolução da inteligência artificial generativa e na transformação da tecnologia inteligente em uma das inovações mais rápidas e impactantes da Quarta Revolução Industrial em vários setores, da criatividade à produção e distribuição.

E abordou a importância do desenvolvimento de habilidades digitais para antecipar o futuro, os efeitos da inteligência artificial generativa no setor global, as soluções para governos e líderes gerenciarem seus vários desafios e as oportunidades apresentadas pelas soluções de inteligência artificial para melhorar a eficiência da produção, os sistemas industriais e aprimorar a qualidade do produto.

https://wam.ae/article/b16ioym-artificial-intelligence-driving-force-and-engine