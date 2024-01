Iniciativas Globais Mohammed bin Rashid Al Maktoum contribui com AED 43 milhões em ajuda alimentar direta para Gaza, em colaboração com o Programa de Alimentos da ONU

DUBAI, 16 de janeiro de 2024 (WAM) -- Seguindo as diretrizes do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, a Iniciativas Globais Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBRGI, na sigla em inglês) anunciou que contribuiu com AED 43 milhões (USD 11,7 milhões) em ajuda alimentar direta para Gaza, em colaboração com o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (WFP), elevando o apoio financeiro total contribuído pela MBRGI ao WFP para AED 230 milhões (mais de USD 62,6 milhões) desde o início do auxílio entre os dois lados em 2021.

O anúncio foi feito quando a MBRGI assinou um acordo com o WFP na presença da diretora-executiva do WFP, Cindy McCain, nos bastidores do Fórum Econômico Mundial (WEF), que acontece em Davos, na Suíça, entre 15 e 19 de janeiro.

Pelo acordo, a MBRGI entregará sua contribuição ao WFP para ajuda alimentar direta, que deverá beneficiar mais de um milhão de pessoas em Gaza.

A MBRGI também assinou outro acordo com o WFP para implementar projetos alimentares sustentáveis e fornecer ajuda alimentar a um amplo segmento de pessoas mais necessitadas. Ambos os acordos foram assinados por Mohammad Al Gergawi, secretário-geral da Iniciativas Globais Mohammed bin Rashid Al Maktoum e Cindy McCain, diretora-executiva do WFP.

A delegação da MBRGI, chefiada por Mohammad Al Gergawi, realizou uma reunião à margem do WEF com a delegação do Programa Mundial de Alimentos, chefiada pela diretora-executiva do WFP, Cindy McCain, em que foram discutidas as perspectivas de cooperação para cumprir os objetivos conjuntos de ajudar as populações desfavorecidas em todo o mundo e implementar projetos alimentares sustentáveis em vários países.

Durante a reunião, Al Gergawi abordou algumas das iniciativas humanitárias lideradas pelos Emirados Árabes Unidos na Faixa de Gaza, com o objetivo de ajudar os palestinos em meio às condições desafiadoras em que vivem devido aos eventos atuais. Os dois lados também discutiram a expansão de sua parceria para fornecer apoio alimentar direto a um segmento mais amplo de beneficiários em Gaza.

Al Gergawi declarou: "Seguindo as diretrizes do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, a MBRGI continua a fornecer apoio alimentar para os palestinos em Gaza em meio às terríveis condições humanitárias que eles enfrentam devido aos acontecimentos recentes.

"A recente contribuição da MBRGI faz parte dos esforços contínuos dos Emirados para apoiar os palestinos e ajudar as pessoas afetadas em Gaza. O acordo com o WFP ajudará a ampliar o alcance do apoio alimentar direto do Programa para atingir um milhão de pessoas em Gaza", acrescentou.

Al Gergawi também observou que o acordo assinado com o WFP para lançar projetos de alimentos sustentáveis é um passo fundamental adicionado à longa jornada de cooperação bilateral para o cumprimento de uma visão conjunta e dos objetivos de fornecer soluções de longo prazo para a segurança alimentar para apoiar as populações desfavorecidas, ao mesmo tempo em que contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo o objetivo de acabar com a fome até 2030.

Samer Abdeljaber, representante do Programa na Palestina e diretor nacional, afirmou: "Essa generosa contribuição chega em um momento crucial para ajudar a atender às necessidades nutricionais cada vez maiores dos palestinos afetados. E reforçará os esforços em fornecer assistência alimentar que salva vidas de civis que enfrentam níveis críticos de insegurança alimentar na Faixa de Gaza. Isso também significa uma extensão da colaboração de longa data entre a MBRGI e o WFP".

O mais recente relatório da Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar e Nutrição (IPC) destaca os níveis alarmantes de insegurança alimentar em Gaza, com toda a população enfrentando crise ou níveis piores de insegurança alimentar aguda. O relatório alerta para a possibilidade de fome se as condições atuais persistirem.

O Programa da ONU tem fornecido alimentos à população dentro de Gaza todos os dias desde 7 de outubro e alcançou mais de 900 mil pessoas com assistência alimentar em dezembro.

Em julho de 2023, um relatório intitulado "The State of Food Security and Nutrition in the World" (O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo), publicado em conjunto pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), pelo UNICEF, pela OMS e pelo WFP, estimou que o número médio de pessoas que sofrem de fome em 2022 era de 735 milhões, um aumento de 122 milhões de pessoas em relação a 2019. O relatório alertou sobre a perspectiva sombria de não conseguir atingir a meta de desenvolvimento sustentável de Erradicação da Fome até 2030.

Estabelecido em 2015, o MBRGI reúne em seu guarda-chuva dezenas de iniciativas, projetos e fundações lançados pelo xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum sob cinco pilares principais: Ajuda humanitária, controle de doenças na área de saúde, disseminação do conhecimento educacional, empreendedorismo inovador e capacitação de comunidades.

Em 2022, a Iniciativas Globais Mohammed bin Rashid Al Maktoum gastou AED 1,4 bilhão, beneficiando 102 milhões de pessoas em 100 países, dos quais AED 910 milhões foram gastos em iniciativas de ajuda humanitária que beneficiaram 30,2 milhões de pessoas.

https://wam.ae/article/b16ip4a-mohammed-bin-rashid-maktoum-global-initiatives